Τραμπ: Δεν κινδυνεύει η συμφωνηθείσα εκεχειρία στη Γάζα

Δεν κινδυνεύει με κατάρρευση η συμφωνηθείσα εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, όπως διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».

Ισραήλ: Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη στα νότια της Γάζας

Στο μεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη διάρκεια μάχης στα νότια της Γάζας, καθώς μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από καταγγελίες παραβίασης της εκεχειρίας από τη Χαμάς.