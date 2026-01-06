Τραμπ στην Βουλή των Αντιπροσώπων: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη

«Η Βενεζουέλα αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τον πιο ισχυρό, θανατηφόρο και εξελιγμένο στρατό στη Γη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μια εκδήλωση για τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την απομάκρυνση του Μαδούρο αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τον πιο ισχυρό, τον πιο θανατηφόρο, τον πιο εξελιγμένο στρατό, σύμφωνα με το SkyNews.

Και πρόσθεσε: «Είναι [ο πιο] τρομακτικός στρατός στον πλανήτη Γη, και δεν είναι καν κοντά. Ξέρετε, το λέω εδώ και πολύ καιρό. Κανείς δεν μπορεί να μας πάρει στα χέρια του».

«Τους κόψαμε το ρεύμα»

«Τους κόψαμε το ρεύμα», είπε ακόμα ο Τραμπ, όσον αφορά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

«Οι μόνοι που είχαν φως ήταν όσοι είχαν κεριά», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας την επιχείρηση, προσθέτοντας ότι «ήταν ένα εντυπωσιακό στρατιωτικό επίτευγμα».

Ο Τραμπ συνέχισε ισχυριζόμενος ότι «Κουβανοί» σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήξεραν ότι ερχόμασταν… το ηλεκτρικό ρεύμα σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα κόπηκε. Τότε κατάλαβαν ότι υπήρχε πρόβλημα. Δεν υπήρχε καθόλου ρεύμα… Έτσι, τους αιφνιδιάσαμε ως έναν βαθμό, αλλά ήταν μια λαμπρή επιχείρηση. Ήταν τακτικά εξαιρετική. Ήταν κάτι πραγματικά απίστευτο».

Ακόμη, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, διαφορετικά θα παραπεμφθεί σε δίκη από τους Δημοκρατικούς.

«Πρέπει να κερδίσεις τις ενδιάμεσες εκλογές γιατί, αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, απλώς θα... εννοώ, θα βρουν έναν λόγο να με παραπέμψουν σε δίκη», είπε ο Τραμπ. «Θα παραπεμφθώ σε δίκη».

Η ατζέντα του Τραμπ κρίνεται στις εκλογές του Νοεμβρίου, όταν θα διεκδικηθούν όλες οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο των εδρών της Γερουσίας.