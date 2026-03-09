Τραμπ: «Δεν είμαι ευχαριστημένος» με την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στην εφημερίδα The Post ότι δεν είναι ευχαριστημένος με τον διορισμό του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Δεν θα σας το πω», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με τα σχέδιά του για τον νεότερο Χαμενεΐ. «Δεν θα σας το πω. Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του».

Λίγο πριν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναλάβει τα καθήκοντά του, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο ABC News ότι ο νέος ηγέτης «δεν θα διαρκέσει πολύ» αν «δεν λάβει την έγκρισή μας».

Ο Τραμπ, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά από το Trump National Golf Club στο Ντόραλ της Φλόριντα, απέρριψε τις εικασίες σχετικά με την πιθανή αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ισφαχάν, αφού δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One το Σάββατο το απόγευμα ότι «δεν έχουμε συζητήσει» αυτή την πιθανότητα.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση σχετικά με αυτό. Δεν έχουμε καμία πρόθεση», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με τις φήμες για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν.

