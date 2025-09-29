Τραμπ: Αν βγει δήμαρχος της Νέας Υόρκης ο ψεύτης κομμουνιστής Μαμντάνι, δεν θα πάρει δεκάρα!

Επίθεση στον επικρατέστερο στην κούρσα για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, έκανε τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι θα σταματήσει τη ροή ομοσπονδιακών κονδυλίων προς τη Νέα Υόρκη, σε περίπτωση που ο προοδευτικός υποψήφιος των Δημοκρατικών κερδίσει τις δημοτικές εκλογές.

Η επίθεση του Τραμπ ήρθε μία μέρα μετά την ανακοίνωση του δημάρχου Έρικ Άνταμς ότι διακόπτει την εκλογική του εκστρατεία, υπό την πίεση του προέδρου και άλλων, για να διευκολυνθεί ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, να νικήσει τον Μαντάνι τον Νοέμβριο, αναφέρει το CNBC.

«Ο αυτοανακηρυχθείς κομμουνιστής της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαντάνι, που κατεβαίνει για δήμαρχος, θα αποδειχθεί ένα από τα καλύτερα πράγματα που συνέβησαν ποτέ στο μεγάλο Ρεπουμπλικανικό μας Κόμμα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Θα έχει προβλήματα με την Ουάσιγκτον όπως κανένας άλλος δήμαρχος στην ιστορία της κάποτε μεγάλης πόλης μας», συνέχισε.

«Θυμηθείτε: χρειάζεται τα χρήματά μου ως Πρόεδρος, προκειμένου να υλοποιήσει όλες αυτές τις ΨΕΥΔΕΙΣ υποσχέσεις των κομμουνιστών. Δεν θα πάρει τίποτα, οπότε ποιο το νόημα να τον ψηφίσετε;», κατέληξε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμπλήρωσε ότι «η ιδεολογία αυτή (σ.σ. ο κομμουνισμός) έχει αποτύχει για χιλιάδες χρόνια και θα αποτύχει ξανά, αυτό είναι εγγυημένο».

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, Κέρτις Σλίβα, αρνείται να αποσυρθεί, παρά την πίεση από τον Τραμπ και τις εκκλήσεις άλλων.

Σημειώνεται ότι οι Νεοϋορκέζοι θα προσέλθουν στις κάλπες στις 4 Νοεμβρίου.