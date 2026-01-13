Τραμπ: Αρνήθηκε να διευκρινίσει την ατάκα του «η βοήθεια είναι καθ' οδόν» για το Ιράν - «Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας»

Αρνητική ήταν η απάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του στο Truth Social που έλεγε «η βοήθεια είναι καθ' οδόν» για τους διαδηλωτές στο Ιράν. Συγκεκριμένα, απάντησε στους δημοσιογράφους ότι θα πρέπει να το καταλάβουν μόνοι τους.

«Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας. Λυπάμαι», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Ο Τραμπ ταξίδεψε στο Ντιτρόιτ για να δώσει μια ομιλία για την οικονομία.

Ο Τραμπ είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι κανείς δεν μπόρεσε να του δώσει ακριβή αριθμό για το πόσοι διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στις πρόσφατες διαδηλώσεις.

Τραμπ σε Ιράν: Η βοήθεια είναι καθ' οδόν - Συνεχίστε να διαδηλώνετε, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα οι μουλάδες

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, καλεί τους Ιρανούς «πατριώτες» να πάρουν τον έλεγχο των θεσμών στη χώρα τους, δεσμευόμενος ότι η βοήθεια από τις ΗΠΑ είναι καθ' οδόν. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στο Ιράν παραμένει εκτός ελέγχου, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 2.000, ενώ σάλο έχει προκαλέσει η απόφαση για τον απαγχονισμό ενός 26χρονου διαδηλωτή από το θεοκρατικό καθεστώς.

«Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να σταματήσει η παράλογη δολοφονία διαδηλωτών», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ανάρτησή του:

Ιρανοί Πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΣΤΕ — ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΑΣ!!! Καταγράψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιών. Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η παράλογη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA!!! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ**

Ρωσία: Το Κρεμλίνο καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση Τραμπ, η Ρωσία αντέδρασε έντονα, καταδικάζοντας τα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου, χαρακτηρίζοντάς τα ως «υπονομευτική εξωτερική παρέμβαση» στην εσωτερική πολιτική του Ιράν, αναφέροντας ότι οι απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της χώρας είναι «κατηγορηματικά απαράδεκτες».

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τις εξωτερικά υποκινούμενες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετική ενέργεια εναντίον του Ιράν που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2025 πρέπει να έχουν επίγνωση των καταστροφικών συνεπειών που θα έχουν τέτοιες ενέργειες για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια διεθνή ασφάλεια», ανέφερε το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του.