Τραμπ: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν ένα «πολύ μεγάλο» πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε μια περίοδο κατά την οποία έχει κλιμακωθεί η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

«Μόλις κατασχέσαμε ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, ένα μεγάλο τάνκερ, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

BBC: Αμερικανικά μαχητικά έκαναν κύκλους πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας

Εν τω μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, καθώς δύο αμερικανικά F/A-18 και ένα EA-18G Growler εντοπίστηκαν να πετούν σε κύκλους πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας, μία κίνηση που ειδικοί εκτιμούν ότι στόχευε στη δοκιμή των αμυντικών συστημάτων της χώρας και στη συλλογή κρίσιμων πληροφοριών.

Όπως αναφέρει το BBC, τα F/A-18 Super Hornets εμφανίστηκαν σε ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων κοντά στο Μαρακαίμπο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βενεζουέλας και περιφέρθηκαν στον κόλπο για περίπου 40 λεπτά.

Ένας αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο Associated Press ότι τα αεροσκάφη F/A-18 πραγματοποίησαν «ρουτίνα εκπαιδευτική πτήση» στην περιοχή.

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω μιας σειράς αμερικανικών επιθέσεων εναντίον σκαφών στην Καραϊβική Θάλασσα, τα οποία, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, μετέφεραν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ. Εμπειρογνώμονες έχουν θέσει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των επιθέσεων, οι οποίες έχουν προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 80 ατόμων.

Ένα άλλο αεροσκάφος, ένα EA-18G Growler, εμφανίστηκε επίσης λίγο πριν τα F/A-18 στον ιστότοπο παρακολούθησης FlightRadar24. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το αεροσκάφος πέταξε σε βόρεια κατεύθυνση της ακτής της Βενεζουέλας.

Αυτές είναι οι τελευταίες από μια σειρά ασυνήθιστων δραστηριοτήτων της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας που έχουν καταγραφεί από τον Σεπτέμβριο. Τα βομβαρδιστικά B-52 Stratofortress και B-1 Lancer πέταξαν προηγουμένως προς και κατά μήκος της ακτής της Βενεζουέλας.

Ωστόσο, τα F/A-18, τα οποία είναι ικανά να επιτεθούν σε στόχους τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα, φαίνεται να είναι τα πρώτα που πλησίασαν τόσο ανοιχτά τις ακτές της Βενεζουέλας τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, τα F/A-18 πλησίασαν σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων από τις ακτές, αλλά ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα αεροσκάφη παρέμειναν στον διεθνή εναέριο χώρο.

Ούτε τα F/A-18 ούτε τα Growler έδειξαν σημείο προέλευσης ή προορισμό στο FlightRadar24, και τα τρία αεροσκάφη ενεργοποίησαν τους αναμεταδότες τους μόνο όταν έφτασαν κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας. Ο Justin Crump, επικεφαλής της εταιρείας συμβούλων κινδύνου Sibylline, υποθέτει ότι η κίνηση αυτή είχε ως στόχο να «υποστηρίξει το μήνυμα της κυβέρνησης και να ασκήσει πίεση στην ηγεσία της Βενεζουέλας».