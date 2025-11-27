Τραμπ: Αφγανός ο δράστης της επίθεσης κατά των εθνοφρουρών - «Πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια» (vids)

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Τετάρτη πως ο άνδρας ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε νωρίτερα δυο στρατιωτικούς κοντά στον Λευκό Οίκο μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν τον Σεπτέμβριο του 2021 κι έκανε λόγο για «τρομοκρατική» ενέργεια.

Στη δήλωσή του, ο Τραμπ ανέφερε: «Η καρδιά όλων των Αμερικανών είναι απόψε με τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια και τις οικογένειές τους. Η αγάπη της χώρας μας τους συνοδεύει και τους υψώνουμε στις προσευχές μας». Τα μέλη της Εθνοφρουράς τραυματίστηκαν ενώ περιπολούσαν στους δρόμους της Ουάσινγκτον, υπηρετώντας τη χώρα τους, ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την «δίκαιη οργή» του για την επίθεση και τόνισε ότι «η Αμερική δεν θα λυγίσει ποτέ απέναντι στην τρομοκρατία». Επανέλαβε τη δέσμευσή του να ενισχύσει την ασφάλεια στη χώρα, ανακοινώνοντας την αποστολή 500 επιπλέον στρατιωτών στην πρωτεύουσα για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας.

President Trump delivers remarks on the horrific attack on the Great National Guard Warriors https://t.co/xDxRzJENU0 — The White House (@WhiteHouse) November 27, 2025

«Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ξένος που μπήκε στη χώρα μας προερχόμενος από το Αφγανιστάν», τον «έφερε εδώ η κυβέρνηση του Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους σε σύντομο διάγγελμά του από τη Φλόριντα, όπου πήγε να περάσει το τριήμερο της γιορτής των Ευχαριστιών.

Πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν όταν βρισκόταν στην εξουσία ο προκάτοχός του Μπάιντεν.

.@POTUS: "We must now reexamine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country." pic.twitter.com/jAPGBP5HH2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 27, 2025

Στη συνέχεια, ο Τραμπ συνέχισε την κριτική του, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική μετανάστευσης του Μπάιντεν άφησε την Αμερική εκτεθειμένη σε ανεξέλεγκτη εισροή αλλοδαπών, κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση για την είσοδο «20 εκατομμυρίων άγνωστων και ανεξέλεγκτων αλλοδαπών».

Αναφέρθηκε επίσης στη Μινεσότα, ισχυριζόμενος ότι «συμμορίες Σομαλών» έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην πολιτεία, γεγονός που ενισχύει το μήνυμά του για την ανάγκη περιορισμού της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, η αμερικανική υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε μέσω X χθες Τετάρτη το βράδυ (σ.σ. τοπική ώρα· στις 05:20 ώρα Ελλάδας) ότι μετά την επίθεση εναντίον εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, που αποδίδεται σε Αφγανό, σταμάτησε κάθε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν επ’ αόριστον, ενόψει επανεξέτασης «των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου».

Effective immediately, processing of all immigration requests relating to Afghan nationals is stopped indefinitely pending further review of security and vetting protocols.



The protection and safety of our homeland and of the American people remains our singular focus and… — USCIS (@USCIS) November 27, 2025

Υπενθυμίζεται ότι, ο σοβαρά τραυματισμένος ύποπτος για την επίθεση με τη χρήση πυροβόλου όπλου εναντίον δυο ανδρών της εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο χθες Τετάρτη είναι Αφγανός, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους η εφημερίδα Washington Post και το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Σε κρίσιμη κατάσταση τα δύο μέλη της εθνοφρουράς που χτυπήθηκαν από σφαίρες

Σημειώνεται ότι, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και η δήμαρχος της Ουάσιγκτον Μίριελ Μπάουζερ δήλωσαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως τα δυο μέλη της εθνοφρουράς που χτυπήθηκαν από σφαίρες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά δεν απεβίωσαν, όπως ανέφερε νωρίτερα ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνιας Πάτρικ Μόρισεϊ, προτού ανασκευάσει.

Οι δυο στρατιωτικοί χτυπήθηκαν από σφαίρες κοντά σε σταθμό του μετρό, όχι μακριά από τον Λευκό Οίκο, περί τις 14:15 (τοπική ώρα· 21:15 ώρα Ελλάδας), ανέφεραν ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας και η επικεφαλής της δημοτικής αρχής της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας.

BREAKING — massive police and National Guard presence at Farragut West metro station. A block from White House. pic.twitter.com/Hz2wjjWa6d — Jay O'Brien (@jayobtv) November 26, 2025

Παράλληλα, ο Αφγανός υπήκοος, που πυροβόλησε εναντίον δύο στρατιωτικών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, είχε εργασθεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, πριν αυτές οι τελευταίες τον απομακρύνουν από εκεί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσαν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο ύποπτος, ηλικίας 29 ετών, είχε εργασθεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ το Σεπτέμβριο 2021, ένα μήνα μετά τη χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα αυτή.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η προσπάθεια των Αρχών να συλλάβουν τον δράστη.

🚨BREAKING: 🇺🇲Two National Guards remain in critical condition after a targeted shooting near the White House.

The suspect is identified as an Afghan national and is in custody.

The FBI is investigating the ambush at Farragut West as a potential act of terrorism.#WashingtonDC pic.twitter.com/Itr3kkwR4c — Apex ᴵᴺᵀᴱᴸ (@TheApexIntel) November 27, 2025

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος Τραμπ σχολίασε πως «το ζώο» που πυροβόλησε τους δυο άνδρες της εθνοφρουράς επίσης νοσηλεύεται σε «κρίσιμη κατάσταση», πάντως «θα πληρώσει ακριβά» για την πράξη του.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην πλατεία Farragut στο κέντρο της Ουάσινγκτον και σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τον Λευκό Οίκο.

Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για δύο πυροβολισμούς και στη συνέχεια πολλούς διαδοχικούς.

Λόγω των πυροβολισμών ο Λευκός Οίκος μπήκε σε κατάσταση lockdown με όσους βρίσκονται μέσα σε αυτόν να παραμένουν σε ασφαλή σημεία μέχρι νεοτέρας.