Τραγωδία στην Ιαπωνία: Πέντε νεκροί από τη σύγκρουση των αεροσκαφών (vid)

Πέντε ήταν τα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, οι συνθήκες του οποίου παραμένουν ασαφείς και έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες από τις αρμόδιες αρχές. Airbus των Ιαπωνικών Αερογραμμών κατά την προσγείωσή του στον αεροδιάδρομο φαίνεται ότι συγκρούστηκε με αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής, με αποτέλεσμα να αναφλεγούν και τα δύο.

Οι 379 επιβαίνοντες του επιβατικού αεροσκάφους (επιβάτες και πλήρωμα) κατόρθωσαν να βγουν από το Airbus ασφαλείς, όπως και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους της ακτοφυλακής. Ωστόσο, από τη φωτιά ή τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τα πέντε άτομα πλήρωμα, μέλη της ακτοφυλακής, που βρίσκονταν στο Χανέντα, γιατί συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία ανήμερα την Πρωτοχρονιά.

