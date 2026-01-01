Κραν Μοντανά: Δεκάδες νεκροί από την έκρηξη - Βεγγαλικό σε μπουκάλι σαμπάνιας η πιθανή αιτία, η στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά (pics&vids)

Σκηνές πανικού επικράτησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς στην Ελβετία, όταν πάνω από 40 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν από φωτιά λόγω έκρηξης σε μπαρ στο θέρετρο Κραν- Μοντανά, γνωστό πολυτελές θέρετρο για σκι, σύμφωνα με δήλωση του ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις γιατρών, τοπικών μέσων, αλλά και του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών περίπου 40 άνθρωποι θεωρούνται νεκροί, ενώ ο επίσημος αριθμός δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, με την ελβετική αστυνομία να κάνει λόγο για «δεκάδες θύματα» από τη φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά.

Η αιτία της πυρκαγιάς, που αρχικά είχε αναφερθεί ως μια έκρηξη, παραμένει άγνωστη, όμως οι αρχές λένε πως φαίνεται να πρόκειται για δυστύχημα παρά για μια επίθεση.

Παράλληλα, η ελβετική αστυνομία διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν εγκαύματα.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της τοπική αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.

Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα.

Όπως ανέφερε στον ιστότοπό του το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick επικαλούμενο την αστυνομία, την ώρα της έκρηξης στο μπαρ βρίσκονταν περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Η στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά

Τη στιγμή που ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας αποτύπωσε βίντεο που καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που οι φλόγες καίνε το ξύλινο ταβάνι του υπογείου στο μπαρ, και ενώ αρχίζει να επικρατεί πανικός μεταξύ των πελατών.

🔴🇨🇭 FLASH INFO - Une vidéo capture le départ de l'incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s'embrase.



Βεγγαλικό σε μπουκάλι σαμπάνιας πιθανώς προκάλεσε την πολύνεκρη φωτιά στο μπαρ

Δύο γυναίκες που ήταν μέσα στο μπαρ, είπαν ότι είδαν έναν μπάρμαν να μεταφέρει στους ώμους μια σερβιτόρα, που κρατούσε ένα αναμμένο βεγγαλικό σε μπουκάλι σαμπάνιας, από τις σπίθες του οποίου έπιασε φωτιά η ξύλινη οροφή. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή, είπαν στο γαλλικό δίκτυο BFMTV.

Θύματα από διάφορες χώρες

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελβετία Τζιαν Λορέντζο Κορνάντο είπε στο Sky TG24 ότι οι τοπικές αρχές του ανέφεραν πως η φωτιά ξεκίνησε από κάποιον που έριξε ένα πυροτέχνημα μέσα στο μπαρ, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η οροφή. Ο Ιταλός αξιωματούχος βρίσκεται στο Κραν Μοντανά, όπου όπως λέει Ιταλοί έχουν συγκεντρωθεί αναζητώντας πληροφορίες για αγνοούμενους συγγενείς ή φίλους. Ο ίδιος απέφυγε να πει εάν υπάρχουν Ιταλοί υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων.

Το πρωί, ώρες μετά τη φωτιά, πλάνα από τον δρόμο έξω από το μπαρ καταγράφουν την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη, ενώ σκηνές των εγκληματολογικών υπηρεσιών και λευκά παραβάν έχουν στηθεί μπροστά από το μπαρ. Μια αντίθεση στον πανικό και τη σύγχυση που επικρατούσε όταν έφθασαν οι πρώτες ομάδες διάσωσης στο σημείο.

«Τα πρώτη μέλη των ομάδων διάσωσης, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, έφθασαν αντικρίζοντας ένα χαώδες σκηνικό, ένα δραματικό σκηνικό, σε ένα περίπλοκο θέατρο επιχείρησεων», είπε σε δημοσιογράφους ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Ο ίδιος ανέφερε πως ορισμένα από τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται στην υπόθεση και μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς, όμως αξιωματούχοι επισημαίνουν πως το έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων θα πάρει χρόνο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανέφερε πως, σύμφωνα με πληροφορίες της ελβετικής αστυνομίας, περίπου 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, όμως οι αρχές του καντονιού εκτιμούν πως είναι πολύ νωρίς να δοθεί ένας ακριβής απολογισμός.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανέφερε ότι δύο Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν μετά την πυρκαγιά στην Ελβετία.

«Η Γαλλία εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς που ξέσπασε την 1η Ιανουαρίου στο Crans-Montana», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξή της προς τον ελβετικό λαό και τις αρχές».

Οι προξενικές ομάδες του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών βρίσκονται σε επαφή με τις ελβετικές αρχές, προσθέτει η δήλωση.

Στο μεταξύ, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό δεν θεωρείται τρομοκρατικό.

Τα πυροτεχνήματα η πιθανή αιτία της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις Αρχές

Οι Αρχές αποκλείουν την πιθανότητα επίθεσης και αναφέρουν ότι μερικά από τα θύματα προέρχονται από άλλες χώρες, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό θεωρείται πυρκαγιά και όχι επίθεση.

Σύμφωνα με την Blick, η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Οι Αρχές ανέφεραν επίσης ότι ορισμένα από τα θύματα προέρχονται από άλλες χώρες, αν και δεν έχουν εξακριβωθεί οι εθνικότητες, όμως η αστυνομία περιέγραψε την τοποθεσία ως «διεθνώς γνωστό χιονοδρομικό κέντρο με πολλούς τουρίστες».

🇨🇭⚡ Several people were ki!!ed and others injured after an explosion tore through a bar in the luxury Alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police say.





Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

«Αυτό που έπρεπε να είναι μια στιγμή χαράς μετατράπηκε, την πρώτη μέρα του έτους στο Κραν Μοντανά, σε πένθος που συγκλονίζει ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο», δήλωσε ο Ελβετός ομοσπονδιακός πρόεδρος Γκι Παρμελάν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του.

Ο εισαγγελέας Πιλού δήλωσε ότι οι αρχές προσπαθούν να παραδώσουν τα σώματα των θυμάτων στις οικογένειές τους.

«Έχουν διατεθεί πολλοί πόροι στην ιατροδικαστική για την ταυτοποίηση των θυμάτων. Αυτοί οι πόροι έχουν ως στόχο να μας επιτρέψουν να παραδώσουμε τα πτώματα στις οικογένειες το συντομότερο δυνατό», είπε.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται ότι ήταν ένα ατύχημα που προκλήθηκε από πυρκαγιά, από κάποια έκρηξη, από κάποιο πυροτέχνημα που ρίχτηκε κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι Sky TG24.

«Ασφυξία» στα νοσοκομεία – Μεταφορές ασθενών σε άλλα καντόνια

Οι υγειονομικές αρχές κάνουν λόγο για νοσοκομεία που έχουν κατακλυστεί από εγκαυματίες. Η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του καντονιού Βαλέ είναι πλήρης, με ασθενείς να μεταφέρονται εσπευσμένα σε άλλα νοσοκομεία της δυτικής Ελβετίας.

Γιατρός της ελβετικής αεροδιακομιδής δήλωσε ότι η κατάσταση είναι «οριακή», ενώ οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν επικίνδυνες δραστηριότητες, ώστε να αποσυμφορηθούν οι υπηρεσίες υγείας.