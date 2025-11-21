Τουσκ: Το υποκινούμενο σαμποτάζ από τη Ρωσία έχει ξεπεράσει τα όρια

Οι πράξεις σαμποτάζ που υποκινούνται και οργανώνονται από τη Ρωσία έχουν ως στόχο την αποσταθεροποίηση και την αποδυνάμωση της Πολωνίας, φέρουν τα χαρακτηριστικά της «κρατικής τρομοκρατίας» και έχουν ξεπεράσει τα όρια. Αυτό σημείωσε, μεταξύ άλλων, την Παρασκευή, ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, αναφερθείς στην έκρηξη η οποία σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο και προκάλεσε ζημιές στις σιδηροδρομικές γραμμές της διαδρομής Βαρσοβία-Λούμπλιν, που συνδέουν την πολωνική πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα.

Όπως δήλωσε ο Τουσκ την Τρίτη, η Πολωνία έχει εντοπίσει δύο άτομα υπεύθυνα για την έκρηξη, πρόκειται για Ουκρανούς που συνεργάζονταν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και έχουν διαφύγει στη Λευκορωσία.

Υπενθυμίζεται ότι η Πολωνία ζήτησε από τη Λευκορωσία να εκδώσει τους καταζητούμενους Ουκρανούς και έκλεισε το ρωσικό προξενείο στο Γκντανσκ – το τελευταίο που λειτουργούσε ακόμη στη χώρα – καθώς και να αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες για την προστασία των υποδομών.

Η Μόσχα αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, κατηγορώντας την πολωνική κυβέρνηση για «ρωσοφοβία» και δήλωσε ότι θα περιορίσει επίσης τη διπλωματική και προξενική παρουσία της Πολωνίας στη Ρωσία.

«Τα πρόσφατα γεγονότα δεν αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες: η Ρωσία εφαρμόζει μια άλλη φάση υβριδικού πολέμου με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας μας», δήλωσε ο Τουσκ στο κοινοβούλιο.

«Οι πράξεις σαμποτάζ, που εμπνεύστηκαν και οργανώθηκαν άμεσα από τις υπηρεσίες του Κρεμλίνου για πολλούς μήνες, έχουν πρόσφατα ξεπεράσει ένα κρίσιμο όριο και τώρα μπορεί κανείς να μιλήσει για κρατικό τρομοκρατία».

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, έχει σημειωθεί κύμα εμπρησμών, σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεων στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.