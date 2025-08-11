Τουσκ: Το Κίεβο πρέπει να συμμετέχει σε κάθε συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ τόνισε τη Δευτέρα ότι το Κίεβο πρέπει να συμμετέχει σε κάθε συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, υπογράμμισε ότι η Ρωσία πρέπει να κατανοήσει πως η Δύση δεν πρόκειται να δεχτεί τις ρωσικές απαιτήσεις για παραχώρηση ουκρανικών εδαφών.

«Οι αποφάσεις που αφορούν την Ουκρανία πρέπει να λαμβάνονται με τη συμμετοχή της χώρας», ξεκαθάρισε.

Επιπλέον, επισήμανε ότι η Ευρώπη παραμένει ενωμένη στην προσέγγισή της απέναντι στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Σημείωσε δε ότι «οι ΗΠΑ έχουν αναφέρει πως θα συμβουλευτούν τους Ευρωπαίους», προσθέτοντας ότι «έχω πολλούς φόβους και πολλές ελπίδες», αναφερόμενος στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του.

CNN: Οι Ευρωπαίοι φοβούνται πως θα γίνουν «υποσημείωση» στην ιστορία του Ουκρανικού

Την ίδια ώρα, διπλωματικός «πυρετός» επικρατεί ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες ανησυχούν έντονα ότι μετά την επίσημη συνάντηση των προέδρων Τραμπ και Πούτιν, θα καταστούν μια «υποσημείωση στην ιστορία» στην επίλυση του Ουκρανικού.

Εν όψει της αιφνιδιαστικά ανακοινωθείσας συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Αλάσκα μεταξύ του Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης, που ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει επίσημα, δήλωσε στο CNN ότι: «Κινδυνεύουμε να γίνουμε απλώς μια υποσημείωση στην ιστορία».

Σε μεγάλο βαθμό, οι ευρωπαϊκοί φόβοι οφείλονται στο πόσο λίγα είναι γνωστά σχετικά με τις προτάσεις του Κρεμλίνου για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην Ουκρανία. Ο Πούτιν δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δεν έκανε καμία δήλωση μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη την περασμένη Τετάρτη.

Ο ίδιος ο Τραμπ είπε μετά την αναχώρηση του Γουίτκοφ από τη Μόσχα: «Είναι πολύ περίπλοκο. Θα πάρουμε κάποια πίσω, θα γίνουν ανταλλαγές. Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών, προς το συμφέρον και των δύο πλευρών».

Οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι το «συμφέρον και των δύο» είναι ένα μάλλον απίθανο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Πούτιν έχει υποχωρήσει ούτε κατά μια ίντσα από τις μεγαλοπρεπείς απαιτήσεις του.

«Δεν υπάρχει κανένα αίσθημα στο Παρίσι, το Βερολίνο ή το Λονδίνο ότι η κατάληψη εδάφους κάποιου άλλου ενδιαφέρει αυτή τη διοίκηση των ΗΠΑ, και οι Ευρωπαίοι το βρίσκουν βαθιά ανησυχητικό», ανέφερε ο διπλωμάτης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η ΕΕ ένιωσαν την υποχρέωση να δηλώσουν σε κοινή ανακοίνωση το Σάββατο: «Παραμένουμε δεσμευμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία». Στην ανακοίνωση αυτή προσχώρησαν επίσης η Πολωνία και η Φινλανδία.