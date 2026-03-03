Τουσκ: Η Πολωνία επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή αυτονομία στον τομέα των πυρηνικών όπλων

Η Πολωνία επιθυμεί να είναι αυτόνομη στο μέλλον όσον αφορά την πυρηνική αποτροπή, δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να αναπτύξει τις δυνατότητές της ανεξάρτητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τη Δευτέρα, ο Τουσκ ανακοίνωσε ότι η Πολωνία διεξάγει συνομιλίες με τη Γαλλία και μια ομάδα από τους στενότερους ευρωπαίους συμμάχους της σχετικά με ένα προηγμένο πρόγραμμα πυρηνικής αποτροπής.

«Επενδύουμε σημαντικά σε μελλοντικά πυρηνικά εργοστάσια και η Πολωνία δεν θα θέλει να είναι παθητική όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια σε στρατιωτικό πλαίσιο», δήλωσε ο πρωθυπουργός πριν από την έναρξη της κυβερνητικής συνεδρίασης της Τρίτης.

«Θα συνεργαστούμε με τους συμμάχους μας... καθώς οι δυνατότητές μας αυξάνονται, θα προσπαθήσουμε να προετοιμάσουμε την Πολωνία για αυτόνομη δράση σε αυτό το θέμα».

Σύμφωνα με το Reuters, ο Τουσκ είπε, επίσης, ότι η Πολωνία συζητά την πρότασή της για ένα προηγμένο σύστημα πυρηνικής αποτροπής με τη Γαλλία και διαβουλεύεται επίσης με τις χώρες που κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο μαζί με την Πολωνία.

«Τον Μάρτιο, θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια στο Παρίσι. Εκεί, θα έχω επίσης την ευκαιρία να συζητήσω αυτό το θέμα όχι μόνο με τον Πρόεδρο Μακρόν (της Γαλλίας), αλλά και με τους άλλους ευρωπαίους εταίρους μας».