Τουσκ για Ουκρανικό: Η ειρήνη διαφαίνεται για πρώτη φορά στον ορίζοντα

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μετά από συνομιλίες που είχε την Τρίτη με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, τον Καναδά και το ΝΑΤΟ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Μάλιστα, οι δηλώσεις αυτές έγιναν παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η διαπραγματευτική του θέση θα σκληρύνει, αφού κατηγόρησε το Κίεβο για επίθεση σε προεδρική κατοικία της Ρωσίας, μια κατηγορία που το Κίεβο χαρακτήρισε αβάσιμη και με σκοπό την παράταση της σύγκρουσης.

«Η ειρήνη είναι στον ορίζοντα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουν συμβεί πράγματα που δίνουν λόγους να ελπίζουμε ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει, και μάλιστα αρκετά γρήγορα, αλλά εξακολουθεί να είναι μια ελπίδα, μακριά βέβαια από το να 100% σίγουρη», δήλωσε ο Τουσκ σε κυβερνητική συνεδρίαση.

«Όταν λέω ότι η ειρήνη είναι στον ορίζοντα, μιλάω για τις επόμενες εβδομάδες, όχι για τους επόμενους μήνες ή χρόνια. Μέχρι τον Ιανουάριο, θα πρέπει όλοι να συγκεντρωθούμε... για να λάβουμε αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της Ουκρανίας, το μέλλον αυτού του μέρους του κόσμου».

Ο Τουσκ δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας που προσφέρθηκαν στο Κίεβο από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένας λόγος να ελπίζουμε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα, αλλά και ότι το Κίεβο θα πρέπει να συμβιβαστεί σε εδαφικά ζητήματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά από συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή ότι «πλησιάζουν πολύ, ίσως πολύ κοντά» σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένουν «δύσκολες υποθέσεις».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ο οποίος βρίσκεται στα χέρια της Ρωσίας, και η τύχη της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία παραμένουν ακόμη ανεπίλυτα ζητήματα.

Η Ρωσία θέλει το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από τμήματα της περιοχής του Ντόνετσκ που δεν κατάφερε να καταλάβει σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου από την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Το Κίεβο θέλει να σταματήσουν οι μάχες κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών του μετώπου, και η Ουάσιγκτον έχει προτείνει μια ελεύθερη οικονομική ζώνη αν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της.