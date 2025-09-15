Τουσκ: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία - Συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι
Chancellery of the Prime Minister of Poland via AP

15/09/2025 • 22:17
Οι πολωνικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν το βράδυ της Δευτέρας ένα drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία.

Συγκεκριμένα, την αποκάλυψη έκανε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μόλις τώρα, η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους κατέρριψε ένα drone που κινούνταν πάνω από κυβερνητικά κτίρια στην οδό Parkowa και το προεδρικό μέγαρο Belweder», έγραψε ο Τουσκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συνελήφθησαν δύο πολίτες της Λευκορωσίας, ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

