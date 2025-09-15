Τουσκ: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία - Συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι

Οι πολωνικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν το βράδυ της Δευτέρας ένα drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία.

Συγκεκριμένα, την αποκάλυψη έκανε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μόλις τώρα, η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους κατέρριψε ένα drone που κινούνταν πάνω από κυβερνητικά κτίρια στην οδό Parkowa και το προεδρικό μέγαρο Belweder», έγραψε ο Τουσκ.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, συνελήφθησαν δύο πολίτες της Λευκορωσίας, ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.