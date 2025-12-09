Τούρκος ΥΠΕΝ: Ξεκινάμε διαπραγματεύσεις με την TerraPower για μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες

Μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMR) αφορούν διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την TerraPower, την εταιρεία που ίδρυσε ο Μπιλ Γκέιτς, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, κατά την ομιλία του στο 15ο Τουρκικό Ενεργειακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια.

«Για τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς σταθμούς συζητάμε με την TerraPower, που ιδρύθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς. Σχεδιάζουμε να εγκαταστήσουμε τουλάχιστον 5.000 MW μικρών πυρηνικών σταθμών μέχρι το 2050», όπως δήλωσε ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ ανέφερε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την TerraPower, την εταιρεία που ίδρυσε ο Μπιλ Γκέιτς, σχετικά με τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMR), σημειώνοντας ότι σχεδιάζεται η εγκατάσταση τουλάχιστον 5.000 MW μικρών πυρηνικών σταθμών έως το 2050. Ο υπουργός τόνισε ότι στόχος της Τουρκίας είναι να διαφοροποιήσει την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της.

Πρόσθεσε ότι το σχέδιο είναι η δημιουργία ελάχιστης χωρητικότητας μικρών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 5.000 μεγαβάτ έως το 2050.