Σάλος στην Τουρκία

Πολιτικές διαστάσεις έχουν λάβει οι δηλώσεις Τούρκου δημοσιογράφου, ο οποίος σε κατ΄ ιδίαν συνομιλία, που καταγράφτηκε on camera στις ΗΠΑ, όχι μόνο επιβεβαίωσε την αποτυχία του Ερντογάν να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματά του από τον Τραμπ, αλλά και αποκάλυψε ότι οι δηλώσεις Φιντάν για τα τουρκικά μαχητικά Kaan εντάσσονται στο πόλεμο διαδοχής του Τούρκου προέδρου.

Συγκεκριμένα, το βίντεο που κατέγραψε τα σχόλια του Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτή του φιλοκυβερνητικού τηλεοπτικού δικτύου NTV, προς τον εικονολήπτη του τουρκικού πρακτορείου Anadolu, Γιασίν Οζτούρκ, στον κήπο του Λευκού Οίκου, μετά τη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Τουρκία, καθώς έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συζήτηση φούντωσε ακόμη περισσότερο από το περιεχόμενο των σχολίων του Γκιουνάι, ο οποίος δεν περιορίστηκε μόνο στην αποτίμηση της συνάντησης, αλλά αναφέρθηκε και στις εσωτερικές αντιπαλότητες που, όπως είπε, διαμορφώνονται στο περιβάλλον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδικότερα, μίλησε για την ανοιχτή κόντρα ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον γιο του Τούρκου προέδρου, Μπιλάλ Ερντογάν, και τον γαμπρό του, Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, η αντιπαράθεση αυτή συνδέεται με τη μάχη για την επιρροή και την πολιτική κυριαρχία στην «επόμενη ημέρα» της Τουρκίας, μετά την αποχώρηση του ίδιου του Ερντογάν από το πολιτικό προσκήνιο.

Να σημειωθεί ότι λίγες ώρες αργότερα απολύθηκε ο απεσταλμένος δημοσιογράφος στην Ουάσιγκτον από το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Η στιχομυθία ανάμεσα στα δύο πρόσωπα

Γιασίν Οζτούρκ: Πώς πήγαν οι συνομιλίες;

Χουσεΐν Γκιουνάι Ωραία, αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α@@@@α μας. Δεν πήραμε τίποτα.

Γιασίν Οζτούρκ: Όχι; λένε πως πήραμε.

Χουσεΐν Γκιουνάι: Ναι, πήραμε, αλλά πήραμε τον π@@@@ο. Μίλησαν για τα CAATSA και τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπαν να σταματήσει να αγοράζει φυσικό αέριο από τη Ρωσία, να μην κάνει εμπόριο με την Κίνα και να μεταφέρει χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά.

Γιασίν Οζτούρκ: Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει πολιτικά.

Χουσεΐν Γκιουνάι: Αυτή την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν.

Γιασίν Οζτούρκ: Μήπως η κάμερά σου είναι ανοιχτή;

Χουσεΐν Γκιουνάι: Όχι. Ανοίγει μόνο αν πατήσω αυτό. Μέσα στην Άγκυρα ήδη πιέζουν ιδιαίτερα τον Χακάν Φιντάν. Τώρα που με τη δήλωσή του τού ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών, κανείς δεν το ήξερε. Ο άνθρωπος έριξε ξαφνικά μια βόμβα. Το έκανε εσκεμμένα. Παίζει με τον Αλμπαϊράκ, δηλαδή με τον γαμπρό. Εκεί υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και του Μπιλάλ. Αυτές οι τρεις ομάδες συγκρούονται.

Η φιλοκυβερνητική Milliyet έσπευσε να υποβαθμίσει το ζήτημα, σημειώνοντας ότι «μακάρι ο Φιντάν να μην είχε ανοίξει ποτέ αυτό το θέμα», ενώ ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Χαλούκ Γκιουργκιούν, προσπάθησε να καθησυχάσει δηλώνοντας πως «το μέλλον του KAAN δεν εξαρτάται από τον κινητήρα μιας μόνο χώρας».

Στον αντίποδα, ο δημοσιογράφος της Cumhuriyet Μπαρίς Τέρκογλου υπογράμμισε ότι η αναφορά Φιντάν «ήταν μεν αληθής, αλλά λειτούργησε ως γκάφα», επισημαίνοντας ότι η ένταση που προκλήθηκε αποκαλύπτει υπόγειες συγκρούσεις ισχύος εντός του κυβερνητικού μηχανισμού.

Την ίδια στιγμή, ο αναλυτής Τζεμ Κιουτσούκ από το TGRT υποστήριξε ότι ακόμα και ο ίδιος ο Ερντογάν έχει παραπλανηθεί, λαμβάνοντας «λανθασμένες πληροφορίες» σύμφωνα με τις οποίες τα πρώτα 45 μαχητικά KAAN θα παραδίδονταν με «εγχώριους κινητήρες». Όπως τόνισε, στην πραγματικότητα η Άγκυρα έχει ήδη συνάψει συμφωνία για την προμήθεια 90 αμερικανικών κινητήρων F110, του ίδιου τύπου που χρησιμοποιούνται στα F-16.

Φιντάν: Οι ΗΠΑ μπλόκαραν την εξαγωγή κινητήρων για την παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους Kaan

Στο θέμα των κινητήρων του μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς KAAN, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία αδειοδότησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει «παγώσει», αναφέρθηκε προ ημερών ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε ότι η διαδικασία αδειοδότησης παραμένει σε εκκρεμότητα στο αμερικανικό Κογκρέσο, καθώς όπως είπε «οι άδειες έχουν μπλοκάρει», γεγονός που θέτει σοβαρό πρόβλημα στην υλοποίηση του κορυφαίου αμυντικού προγράμματος της Άγκυρας.

Όπως ανέφερε, η έγκριση των αδειών από την Ουάσινγκτον είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος: «Οι άδειες πρέπει να εγκριθούν και οι κινητήρες να παραδοθούν, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η παραγωγή του KAAN».

«Ένα από τα προβλήματα μας είναι το θέμα των κυρώσεων CAATSA, τα οποία εμφανίστηκαν μετά το 2019. Το θέμα των CAATSA είναι για εμάς πρόβλημα, είναι ένα συστημικό πρόβλημα, το οποίο εμποδίζει την αγοραπωλησία αμυντικών συστημάτων μεταξύ δυο συμμάχων», συμπλήρωσε.

Με τη δήλωση αυτή επιβεβαίωσε τις καθυστερήσεις που προκαλούν οι αμερικανικές θεσμικές διαδικασίες, κυρίως στο επίπεδο του Κογκρέσου, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας.

Η Άγκυρα έχει επενδύσει σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κεφάλαιο στο πρόγραμμα KAAN, το οποίο θεωρεί θεμελιώδες για την ενίσχυση της αμυντικής της αυτονομίας και τη μείωση της εξάρτησης από ξένες προμήθειες.