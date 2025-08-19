Τουρκοκύπριοι χόρεψαν στην Disneyland εκπροσωπώντας το ψευδοκράτος - Προκλητικές οι αναφορές στη «βόρεια Κύπρο»

Η χορευτική παράσταση που έδωσε τουρκοκυπριακό χορευτικό συγκρότημα στην Disneyland στο Παρίσι παρουσιάστηκε ως μεγάλη επιτυχία.

Ως μεγάλη επιτυχία παρουσιάζει το ψευδοκράτος χορευτική παράσταση που έδωσε τουρκοκυπριακό συγκρότημα στην Disneyland στο Παρίσι, στις αρχές Αυγούστου. Μέσα Ενημέρωσης επικεντρώνονται στο γεγονός ότι ακούστηκε το όνομα της «ΤΔΒΚ», η οποία αναφέρθηκε και στις ανακοινώσεις του φημισμένου πάρκου για την εκδήλωση.

Η παράσταση δόθηκε στο θέατρο Videopolis στο πλαίσιο των δράσεων φιλοξενίας από την Disneyland χορευτικών συγκροτημάτων από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το ψευδοκράτος εκπροσώπησε το «Κέντρο Εκπαίδευσης Χορού Κύπρου», υπό τη διεύθυνση του Gönül İsmail.



Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στα κατεχόμενα, πλήθος Τουρκοκυπρίων παρακολούθησε την παράσταση με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και χειροκρότησε τους χορευτές που «εκπροσώπησαν με υπερηφάνεια» το ψευδοκράτος.