Τούρκοι βουλευτές θα επισκεφθούν τον Οτζαλάν στη φυλακή

Τούρκοι βουλευτές που επιβλέπουν τον αφοπλισμό της παράνομης μαχητικής οργάνωσης Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK) θα επισκεφθούν τον φυλακισμένο ηγέτη της, Αμπντουλάχ Οτζαλάν, στη φυλακή του νησιού, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση TRT Haber, την Παρασκευή.

Η κίνηση, της οποίας η χρονική στιγμή δεν είναι ακόμη γνωστή, έρχεται ύστερα από μια αιφνιδιαστική έκκληση για μια τέτοια επίσκεψη από τον υπερεθνικιστή σύμμαχο του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσέλι. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν έχει δηλώσει ότι μπορεί να είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο ο Οτζαλάν να απευθυνθεί στους βουλευτές.

Σε μια σημαντική ανατροπή τον περασμένο Μάιο, το PKK – που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία – ανακοίνωσε ότι θα αφοπλιστεί και θα διαλυθεί έπειτα από έκκληση του Οτζαλάν να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας.

Τον Ιούλιο, το PKK έκαψε συμβολικά τα όπλα του και τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε ότι αποσύρει τους μαχητές του από την Τουρκία στο πλαίσιο της διαδικασίας αφοπλισμού. Κάλεσε την Άγκυρα να λάβει μέτρα ώστε τα μέλη του να μπορούν να συμμετέχουν στην «δημοκρατική πολιτική».

Ωστόσο, παρά την αναφορά του Reuters ότι η Τουρκία ετοιμάζει νόμο για να επιτρέψει σε χιλιάδες μαχητές του PKK και πολίτες να επιστρέψουν στις πατρίδες τους από τις κρυψώνες τους στο βόρειο Ιράκ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, οι όροι της συμφιλίωσης παραμένουν ευαίσθητοι.

Η Άγκυρα είναι επιφυλακτική όσον αφορά την παροχή ευρείας αμνηστίας για τα εγκλήματα που θεωρεί ότι έχει διαπράξει στο παρελθόν η τρομοκρατική οργάνωση.

Σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής που εποπτεύει τη διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης, η πλειοψηφία των βουλευτών ψήφισε υπέρ της επίσκεψης στον Οτζαλάν, σύμφωνα με το TRT Haber. Δεν αναφέρθηκε πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη.

Ο Οτζαλάν κρατείται σε σχεδόν πλήρη απομόνωση στο νησί-φυλακή Ιμράλι από τη σύλληψή του το 1999, με σπάνια επικοινωνία με τον έξω κόσμο.

Ωστόσο, βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, το οποίο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της διαδικασίας αποστρατιωτικοποίησης, τον επισκέπτονται τακτικά.

Η τεσσαρακονταετής εξέγερση του PKK – η οποία αρχικά είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους στην κυρίως κουρδική νοτιοανατολική Τουρκία – έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους, έχει επιβάλει βαρύ οικονομικό φορτίο και έχει προκαλέσει βαθιές κοινωνικές και πολιτικές διαιρέσεις.