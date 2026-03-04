Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε πύραυλο του Ιράν πριν μπει στην Τουρκία - «Έχουμε δικαίωμα απάντησης», προειδοποιεί η Άγκυρα

Ο βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, αφού εκτοξεύθηκε από το Ιράν και διήλθε από τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας, εξουδετερώθηκε έγκαιρα από συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το αντικείμενο που έπεσε στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι προέρχεται από πυρομαχικά αεράμυνας που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναχαίτιση της απειλής στον αέρα. Όπως διευκρινίζεται, από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν θύματα ή τραυματισμοί.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την προστασία του εδάφους και του εναέριου χώρου της, τονίζοντας παράλληλα ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια εναντίον της χώρας.

Etkisiz Hâle Getirilen Balistik Mühimmat ile İlgili Açıklama#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/F59bAU7AhW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2026

«Κάθε εχθρική ενέργεια θα λάβει την προσήκουσα απάντηση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η διαβούλευση και η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους μας θα συνεχισθούν καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας», δήλωσε μέσω του Χ ο διευθυντής επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν.

İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma… https://t.co/FxFPUzoWnX — Burhanettin Duran (@burhanduran) March 4, 2026

«Επαναλαμβάνουμε την προειδοποίησή μας προς όλες τις πλευρές: οφείλουν να απόσχουν από κάθε ενέργεια που δύναται να αυξήσει την ένταση στην περιοχή».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας:

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο μετά την εκτόξευσή του από το Ιράν και τη διέλευσή του από τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε με επιτυχία και εγκαίρως από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Έχει διαπιστωθεί ότι το αντικείμενο που έπεσε στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι ανήκει στα πυρομαχικά αεροπορικής άμυνας που χρησιμοποιήθηκαν στην αναχαίτιση μετά την καταστροφή της εν λόγω απειλής στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

Όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθούν με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό. Υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας μας.

Προειδοποιούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας».

ΝΑΤΟ: Καταδικάζουμε τη στοχοποίηση της Τουρκίας από το Ιράν

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε τη στοχοποίηση της Τουρκίας από το Ιράν, λέγοντας ότι τάσσεται σθεναρά στο πλευρό όλων των συμμάχων του.

«Καταδικάζουμε τη στοχοποίηση της Τουρκίας από το Ιράν. Το ΝΑΤΟ στέκεται σταθερά δίπλα σε όλους τους συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις του σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε η εκπρόσωπος της Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ.

«Η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση παραμένει ισχυρή σε όλα τα πεδία, συμπεριλαμβανομένης της αεράμυνας και της αντιπυραυλικής άμυνας», πρόσθεσε.

