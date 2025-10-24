Τουρκικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για ακύρωση του συνεδρίου του CHP και για την απομάκρυνση του Οζέλ

Τουρκικό δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή που ζητούσε ακύρωση του συνεδρίου του 2023 του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP και την απομάκρυνση του ηγέτη του, Οζγκούρ Οζέλ, λόγω παρατυπιών.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για μια απόφαση που θεωρείται ότι μειώνει τις εντάσεις που προκλήθηκαν από τις νομικές διώξεις κατά του κόμματος.

Η υπόθεση σε δικαστήριο της Άγκυρας θεωρήθηκε δοκιμασία για την ασταθή ισορροπία της χώρας μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού. Η ετυμηγορία εκδόθηκε εν μέσω άνευ προηγουμένου δικαστικής καταστολής κατά του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), που διήρκεσε ένα χρόνο και έχει αφήσει εκατοντάδες μέλη και αιρετούς ηγέτες του στη φυλακή.

Να σημειωθεί ότι εάν το δικαστήριο ακύρωνε τα αποτελέσματα των διαδικασιών στο ετήσιο συνέδριο του 2023 του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), αυτό θα σήμαινε την εκδίωξη του 51χρονου Οζέλ, γνωστού για τη σκληρή του αντιπολιτευτική στάση.

Ο Οζέλ αναδείχθηκε μετά τη σύλληψη τον Μάρτιο του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, υποψήφιου προέδρου του κόμματός του και κύριου πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Το CHP, που αρνείται τις κατηγορίες, βρίσκεται στην πλειονότητα των δημοσκοπήσεων ισόπαλο με το Ισλαμικό-συντηρητικό κόμμα AKP του Ερντογάν.

Τον προηγούμενο μήνα, το CHP προσπάθησε να θωρακίσει τον Οζέλ από οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, επανεκλέγοντάς τον σε έκτακτο συνέδριο.

Παράλληλα, εκατοντάδες μέλη του CHP έχουν φυλακιστεί εν αναμονή δίκης σε μια χωρίς τέλος καταστολή ενός έτους, που οι επικριτές της κυβέρνησης χαρακτηρίζουν πολιτικοποιημένη και αντιδημοκρατική, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται, υποστηρίζοντας ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.