Τουρκικά αντίποινα στο Βόρειο Ιράκ: Βομβαρδίστηκαν 20 στόχοι του PKK

Σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Βόρειο Ιράκ πραγματοποίησαν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Άγκυρα.

«Καταστράφηκαν συνολικά 20 στόχοι, αποτελούμενοι από σπήλαια, καταφύγια και αποθήκες που χρησιμοποιεί η αυτονομιστική τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι πολλοί μαχητές «εξουδετερώθηκαν».

Turkish warplanes carry out air strikes on PKK terrorist targets in northern Iraq in retaliation for terror attack in Ankara pic.twitter.com/GPmFaCvnbS — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 2, 2023

Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν στις περιοχές Μέτινα, Χακούρκ, Καντίλ και Γκάρα του βόρειου Ιράκ το βράδυ της Κυριακής και ότι ελήφθη κάθε μέτρο για να αποφευχθεί η βλάβη των αμάχων και του περιβάλλοντος, ανέφερε το υπουργείο.

«Η επιχείρηση είχε ως στόχο την εξουδετέρωση του PKK και άλλων τρομοκρατικών στοιχείων, την αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων από το βόρειο Ιράκ εναντίον του πληθυσμού και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και τη διασφάλιση της ασφάλειας των συνόρων», όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το Reuters, το τρομοκρατικό χτύπημα σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από το κτίριο του Κοινοβουλίου την Κυριακή, λίγες ώρες προτού οι βουλευτές επιστρέψουν μετά τις τρίμηνες καλοκαιρινές διακοπές.

Δύο άτομα πυροδότησαν μία βόμβα κοντά σε κυβερνητικά κτίρια στην πρωτεύουσα της Τουρκίας το πρωί της Κυριακής και αμφότεροι οι δράστες σκοτώθηκαν ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

#URGENT PKK links of Sunday's terrorist attack in Ankara have been confirmed, says Turkish Interior Ministry pic.twitter.com/dd4b8aPGcK — Anadolu English (@anadoluagency) October 1, 2023

Υπενθυμίζεται ότι το PKK θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση στην Τουρκία, την ΕΕ, στις ΗΠΑ και στη Βρετανία.

Το πρώτο τρομοκρατικό χτύπημα στην Άγκυρα από το 2016 και ο πόλεμος Ερντογάν - PKK

Σε βίντεο από κάμερες διακρίνεται το όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα να σταματά μπροστά από την κεντρική πύλη του υπουργείο. Ο ένας εκ των δραστών αρχίζει να περπατά γρήγορα προς το κτίριο, πριν χαθεί από το πλάνο λόγω της έκρηξης, ενώ ο έτερος παραμένει στον δρόμο.

WATCH: The moment of the suicide attack in front of the ministry building in Ankara 🇹🇷.#Ankara #patlama #SONDAKİKA pic.twitter.com/HFAOfih5bv — World Times (@WorldTimesWT) October 1, 2023

Από την έκρηξη σκοτώθηκε ο ένας δράστης ενώ ο άλλος «εξουδετερώθηκε» από τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος επισήμανε ότι το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό τομέα της πρωτεύουσας όπου βρίσκονται κυβερνητικά κτίρια και η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Στο μεταξύ, στην ομιλία του για την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, λίγες ώρες αργότερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε την επίθεση «την πιο πρόσφατη απόπειρα» να προκαλέσουν τρόμο στους Τούρκους. «Αυτοί που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών δεν πέτυχαν τους σκοπούς τους και ούτε πρόκειται να το κάνουν ποτέ», τόνισε.

BREAKING — PKK claims the responsibility for the Ankara attack in a statement published by PKK-linked news agency ANF pic.twitter.com/CfV7OpfC8Z — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 1, 2023

Η ιστοσελίδα ANF News που πρόσκειται στο PKK ανέφερε ότι μια ομάδα που ονομάζεται «Τάγμα Αθανάτων» πραγματοποίησε την επίθεση, επικαλούμενη ανακοίνωση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν.

Η ανακοίνωσε περιέγραφε τη βομβιστική επίθεση ως «επίθεση αυτοκτονίας» που είχε προγραμματιστεί να συμπέσει με την έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου και πραγματοποιήθηκε από «μια ομάδα μας που συνδέεται με το Τάγμα Αθανάτων μας».

Το PKK έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 1984 που ξεκίνησε την ένοπλη εξέγερση κατά της Τουρκίας μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι.

Η βόμβα στη λεωφόρο Ατατούρκ ήταν η πρώτη στην Άγκυρα από το 2016, όταν ένα κύμα θανατηφόρων επιθέσεων κατέλαβε τη χώρα.

Ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι δράστες είχαν καταλάβει το όχημα και είχαν σκοτώσει τον οδηγό του στο Καϊσερί, μια πόλη 260 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Άγκυρας, πριν πραγματοποιήσουν την επίθεση. Ένας από τους τραυματίες αξιωματικούς υπέστη τραύματα από θραύσματα, πρόσθεσε.

Προηγούμενες επιθέσεις

Η αστυνομία δήλωσε ότι πραγματοποίησε ελεγχόμενες εκρήξεις για «ύποπτα περιστατικά με πακέτα» σε άλλα σημεία της Άγκυρας. Οι Αρχές δεν προσδιόρισαν κάποια συγκεκριμένη μαχητική ομάδα.

Το περιστατικό έρχεται σχεδόν ένα χρόνο μετά τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό 81 σε έκρηξη σε πολυσύχναστο πεζόδρομο στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Η Τουρκία επέρριψε την ευθύνη γι' αυτό σε Κούρδους μαχητές.

Κατά τη διάρκεια μιας σειράς αιματηρών περιστατικών το 2015 και το 2016, Κούρδοι μαχητές, το Ισλαμικό Κράτος και άλλες ομάδες είτε ανέλαβαν είτε κατηγορήθηκαν για αρκετές επιθέσεις σε μεγάλες τουρκικές πόλεις. Τον Μάρτιο του 2016, 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Άγκυρα όταν ένα παγιδευμένο με βόμβα αυτοκίνητο εξερράγη σε έναν πολυσύχναστο κεντρικό κόμβο μεταφορών.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας της Άγκυρας ξεκίνησε την Κυριακή έρευνα σχετικά με αυτό που επίσης χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση.

Σημειώνεται ότι το τουρκικό Kοινοβούλιο αναμένεται να εξετάσει την επικύρωση της αίτησης της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ τις επόμενες εβδομάδες, αφού η Άγκυρα απαιτεί από τη Στοκχόλμη να λάβει σκληρότερα μέτρα κατά του PKK. Η επίθεση της Κυριακής αναμένεται να περιπλέξει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.