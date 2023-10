Τουρκία: Το PKK ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα

Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση σήμερα το πρωί στην Άγκυρα, μπροστά από το κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών.

«Μια πράξη θυσίας διαπράχθηκε εναντίον του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών από μια ομάδα που συνδέεται με την Ταξιαρχία μας των Αθανάτων», ανέφερε η ένοπλη ομάδα στο μέσο ενημέρωσης ANF που πρόσκειται στην κουρδική οργάνωση.

Το PKK χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και από πολλές χώρες της Δύσης.

Ερντογάν: Οι τρομοκράτες δεν θα πετύχουν ποτέ τους σκοπούς τους, η Τουρκία δεν περιμένει πλέον τίποτα από την ΕΕ

«Οι τρομοκράτες που προσπαθούν να καταστρέψουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην Τουρκία δεν θα τα καταφέρουν ποτέ», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, λίγες ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα.

Οι δύο δράστες της επίθεσης, για την οποία έχει ξεκινήσει έρευνα από τη Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας, έχασαν τη ζωή τους (ο ένας ανατινάχθηκε με τη βόμβα που έφερε, ενώ ο έτερος «εξουδετερώθηκε» από την αστυνομία), ενώ τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί. Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει λάβει την ευθύνη της επίθεσης.

«Οι κακούργοι που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών δεν πέτυχαν τους σκοπούς τους και δεν θα τους πετύχουν ποτέ», υπογράμμισε ο Ερντογάν στην έναρξη των εργασιών της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Όπως είπε, η σημερινή τρομοκρατική ενέργεια, κατά την οποία εξουδετερώθηκαν δύο εγκληματίες, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της αστυνομίας, ήταν ένα τελευταίο χτύπημα της τρομοκρατίας.

Terrorists trying to destroy peace and security in Türkiye will never succeed, says Turkish President Recep Tayyip Erdogan https://t.co/DslByara1G pic.twitter.com/3azfuiu7F3 — Anadolu English (@anadoluagency) October 1, 2023

«Η Τουρκία δεν περιμένει πλέον τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έκανε να υπομένουμε στην πόρτα της 40 χρόνια», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Τούρκος πρόεδρος.

«Τηρήσαμε όλες τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στην ΕΕ, όμως εκείνοι δεν τήρησαν σχεδόν καμία δική τους», υποστήριξε ο Ερντογάν κατά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ενώ έστειλε μήνυμα πως δεν πρόκειται να ανεχθεί «νέες απαιτήσεις ή όρους στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας».

«Εάν η ΕΕ δεν διορθώσει τα λάθη της, ιδίως όσον αφορά στις βίζες, θα χάσει το δικαίωμα να περιμένει οτιδήποτε από την Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

#BREAKING If EU doesn’t correct its mistakes, particularly with regard to visas, bloc will lose right to expect anything from Türkiye, says President Erdogan pic.twitter.com/nEeH8GkJnW — Anadolu English (@anadoluagency) October 1, 2023

Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι και η ψηφοφορία για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και μια δεύτερη για την ανάπτυξη του τουρκικού στρατού στο Ιράκ και τη Συρία. Η Άγκυρα έχει ζητήσει από τη Σουηδία να λάβει σκληρότερα μέτρα κατά των εξόριστων Κούρδων που συνδέονται με το απαγορευμένο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) για να επικυρώσει την ένταξή της.

Οι τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο βόρειο Ιράκ και τη βόρεια Συρία, στοχεύουν τακτικά το PKK καθώς και την κουρδική πολιτοφυλακή YPG. Και τις δύο η Τουρκία τις θεωρεί και τρομοκρατικές ομάδες.

Ισχυρή έκρηξη

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, όμως η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, ο οποίος διευκρίνισε μιλώντας στους δημοσιογράφους πως ένας από τους δύο επιτιθέμενους ανατινάχθηκε και πως ο άλλος σκοτώθηκε "με μια σφαίρα στο κεφάλι".

WATCH: The moment of the suicide attack in front of the ministry building in Ankara 🇹🇷.#Ankara #patlama #SONDAKİKA pic.twitter.com/HFAOfih5bv — World Times (@WorldTimesWT) October 1, 2023

Η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα επιτήρησης δείχνει ένα όχημα να προσεγγίζει αργά και να σταθμεύει μπροστά στην κύρια είσοδο του υπουργείου Εσωτερικών. Ο επιβάτης που κάθεται μπροστά βγαίνει από το αυτοκίνητο και προχωρεί με το όπλο στο χέρι, πυροβολεί και ανατινάζεται μπροστά από το φυλάκιο του αστυνομικού στη σκοπιά.

Ένας δεύτερος άνδρας τρέχει με τη σειρά του αλλά εξαφανίζεται από την εικόνα προτού σκοτωθεί από την αστυνομία.

Ο Γερλικαγιά κάλεσε τους δημοσιογράφους να σταματήσουν να μεταδίδουν εικόνες από την επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά της η γενική εισαγγελία της Άγκυρας ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα. Απαγόρευσε επίσης σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα τα τηλεοπτικά δίκτυα, να μεταδίδουν εικόνες από τον τόπο της επίθεσης.

Το Kοινοβούλιο καλείται μεταξύ άλλων να επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στην Ατλαντική Συμμαχία.

Διφορούμενη θέση

Από τον Μάιο του 2022, η Τουρκία κωλυσιεργεί στην επικύρωση της ένταξης της σκανδιναβικής χώρας υποστηρίζοντας ότι είναι επιεικής απέναντι στους «τρομοκράτες» και τα κουρδικά κινήματα.

Ο Ερντογάν τηρεί διφορούμενη θέση λέγοντας πως το Κοινοβούλιο είναι κυρίαρχο και μόνο αυτό μπορεί να αποφασίσει, ή όχι, να άρει το βέτο.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως η χώρα του «επιβεβαιώνει γι' άλλη μια φορά τη δέσμευσή της υπέρ μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας με την Τουρκία στη μάχη κατά της τρομοκρατίας».

Πολλοί ξένοι αξιωματούχοι προσέφεραν επίσης την υποστήριξή τους στην Τουρκία, εκφράζοντας την «αλληλεγγύη» τους και καταδικάζοντας την επίθεση, αρχίζοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση: ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε «συγκλονισμένος». Η Γερμανία, η Βρετανία, η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, καθώς και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα καταδίκασαν επίσης την επίθεση.

Η Άγκυρα υπήρξε το θέατρο πολλών επιθέσεων το 2015-2016 την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι Κούρδοι αυτονομιστές του PKK, του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, ή η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Στην τελευταία από αυτές, τον Μάρτιο του 2016, παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο εξερράγη στην κεντρική συνοικία Κιζιλάι, προκαλώντας τον θάνατο 38 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 125. Η ευθύνη για την επίθεση αποδόθηκε στην TAK, μια μικρή ριζοσπαστική οργάνωση που πρόσκειται στο PKK.

Τον Οκτώβριο του 2015, μια επίθεση μπροστά στον κεντρικό σταθμό της Άγκυρας η ευθύνη για την οποία αποδόθηκε στο ΙΚ προκάλεσε τον θάνατο 109 ανθρώπων.

Για την τελευταία επίθεση που καταγράφηκε στο τουρκικό έδαφος στις 13 Νοεμβρίου 2022, σε εμπορική αρτηρία της Κωνσταντινούπολης (έξι νεκροί, 81 τραυματίες), δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης αλλά αποδόθηκε από τις αρχές στο PKK.

