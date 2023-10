Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης στην Άγκυρα κατέγραψαν κάμερες, όπου φαίνονται οι δύο δράστες να αποβιβάζονται από αυτοκίνητο έξω από το κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ένας κατευθύνεται προς την πύλη του υπουργείου, ενώ ο δεύτερος πηγαίνει στο πίσω μέρος του οχήματος και εξαπολύει ρουκέτα με αντιαρματικό. Και οι δύο έπεσαν νεκροί, ενώ τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί.

Νωρίτερα σήμερα, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Κιζιλάι στο κέντρο της Άγκυρας όπου βρίσκονται όλα τα υπουργεία, κυβερνητικά κτίρια και η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση η οποία σήμερα αναμενόταν να ξεκινήσει τις εργασίες της με εναρκτήρια ομιλία από τον Ταγίπ Ερντογάν.

WATCH: The moment of the suicide attack in front of the ministry building in Ankara 🇹🇷. #Ankara #patlama #SONDAKİKA pic.twitter.com/HFAOfih5bv

Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών λέει ότι η έκρηξη στην πρωτεύουσα είναι «τρομοκρατική επίθεση».

Συγκεκριμένα, ένα παγιδευμένο όχημα με δύο άτομα, με το ένα άτομο ζωσμένο με εκρηκτικά, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το υπουργείο, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, οι δυο δράστες είναι νεκροί, ενώ έχουν τραυματιστεί και δύο αστυνομικοί.

• It took place at 9.30 a.m. local time

• 2 policemen slightly injured



2 terrorists carry out bomb attack in Turkish capital of Ankara, 1 blew himself up and other neutralized, says interior minister https://t.co/UjbaZIB72h pic.twitter.com/hRprMojzsy