Βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα

Ένας από τους δράστες της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε την Κυριακή στην Άγκυρα συνδεόταν με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, αναφέροντας παράλληλα ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων της κουρδικής οργάνωσης στο βόρειο Ιράκ.

#URGENT PKK links of Sunday's terrorist attack in Ankara have been confirmed, says Turkish Interior Ministry pic.twitter.com/dd4b8aPGcK