Το πρώτο τρομοκρατικό χτύπημα στην Άγκυρα από το 2016 και ο πόλεμος Ερντογάν - PKK

Την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση μπροστά από το υπουργείο Εσωτερικών στην Άγκυρα, όπου έχασαν τη ζωή τους και οι δύο δράστες το πρωί της Κυριακής, ανέλαβε το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK). Σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές, πρόκειται για το πρώτο τρομοκρατικό χτύπημα στην τουρκική πρωτεύουσα εδώ και αρκετά χρόνια.

Σε βίντεο από κάμερες διακρίνεται το όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα να σταματά μπροστά από την κεντρική πύλη του υπουργείο. Ο ένας εκ των δραστών αρχίζει να περπατά γρήγορα προς το κτίριο, πριν χαθεί από το πλάνο λόγω της έκρηξης, ενώ ο έτερος παραμένει στον δρόμο.

WATCH: The moment of the suicide attack in front of the ministry building in Ankara 🇹🇷.#Ankara #patlama #SONDAKİKA pic.twitter.com/HFAOfih5bv