Τουρκία: Ξεκινά θαλάσσιες γεωτρήσεις στη Σομαλία τον Φεβρουάριο

Η Τουρκία θα στείλει ένα γεωτρύπανο στη Σομαλία τον Φεβρουάριο για να πραγματοποιήσει το πρώτο έργο εξερεύνησης βαθέων υδάτων της χώρας στο εξωτερικό, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Επίσης, ανέφερε ότι η επιχείρηση με το σκάφος Cagri Bey θα επικεντρωθεί σε υπεράκτιες περιοχές στα ύδατα της Σομαλίας, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τα αποθέματα που στοχεύει ή το μέγεθος της επένδυσης.

Το 2024, η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία εξερεύνησης ενέργειας με τη Σομαλία.

Η γείτονα χώρα επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας της και να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές, επενδύοντας στην εξερεύνηση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Ο πρόεδρος της Σομαλίας θα επισκεφθεί την Τρίτη (06/01) τη στενή σύμμαχο Τουρκία, μετά την αναγνώριση από το Ισραήλ του αποσχισθέντος εδάφους της Σομαλιλάνδης, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Ο πρόεδρος της Σομαλίας Χασάν Σέιχ Μοχάμουντ θα πραγματοποιήσει συνομιλίες «σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στη Σομαλία στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, τα μέτρα που έλαβε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας για την εθνική ενότητα και τις περιφερειακές εξελίξεις», δήλωσε ο Μπουρχανετίν Ντουράν, επικεφαλής της διεύθυνσης επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, στο X.

Η Τουρκία καταδίκασε την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης, μιας αυτοαποκαλούμενης δημοκρατίας, από το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την «εμφανή παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Σομαλίας».