Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ, νεκρός ο χειριστής
Shutterstock
Shutterstock

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ, νεκρός ο χειριστής

25/02/2026 • 07:59
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
25/02/2026 • 07:59
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής αεροπορίας συνετρίβη ξημερώματα Τετάρτης στο Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι το F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσίρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης περί τις 00:50.

Ο νομάρχης επιβεβαίωσε ότι στο δυσττύχημα έχασε τη ζωή του ο πιλότος.

ΤΟΥΡΚΙΑ
F-16
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ