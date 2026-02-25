Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ, νεκρός ο χειριστής

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής αεροπορίας συνετρίβη ξημερώματα Τετάρτης στο Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.

🚨 F-16 savaş uçağının düşme anına ait görüntü; pic.twitter.com/Tt6ZwZgt4f — Türkiye Gerçekleri TR (@gerceklerix) February 25, 2026

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι το F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσίρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης περί τις 00:50.

Ο νομάρχης επιβεβαίωσε ότι στο δυσττύχημα έχασε τη ζωή του ο πιλότος.