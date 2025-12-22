Η τουρκική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (MIT) ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός από τους φερόμενους ανώτερους αξιωματούχους του Ισλαμικού Κράτους (ISIS/ Daesh) στην περιοχή Αφγανιστάν–Πακιστάν, ο οποίος μεταφέρθηκε στην Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές ασφαλείας.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Anadolu, το συγκεκριμένο άτομο είχε ενεργό ρόλο σε στρατόπεδα του ISIS και με την πάροδο του χρόνου είχε ανέλθει σε θέση που η οργάνωση χαρακτήριζε «διοικητική».

Mehmet Goren, one of the so-called leaders of Daesh terror group, captured in Afghanistan-Pakistan region by Turkish intelligence, brought to Türkiye – AA pic.twitter.com/s6UsE2FTNI — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 22, 2025

Στο πλαίσιο της συλλογής πληροφοριών της υπηρεσίας πληροφοριών της Τουρκίας, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για τον Μεχμέτ Γκιορέν, με το κωδικό όνομα «Γιαχιά», ο οποίος φερόταν να κατέχει θέση «διοικητή» και να έχει αναλάβει την οργάνωση επιθέσεων αυτοκτονίας για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ύποπτος είχε συμφωνήσει να πραγματοποιήσει επιθέσεις αυτοκτονίας με στόχο αμάχους στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Ευρώπη.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας διαπίστωσε επίσης ότι ο τρομοκράτης είχε ταξιδέψει από την Τουρκία προς την περιοχή Αφγανιστάν–Πακιστάν.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι είχε επιβιώσει από αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν εναντίον στοιχείων του ISIS στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ύποπτος δρούσε σε συνεργασία με τον Οζγκιούρ Αλτούν, με το κωδικό όνομα Αμπού Γιασίρ αλ Τούρκι, ο οποίος στο παρελθόν είχε διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη μεταφορά μελών του ISIS από την Τουρκία στην περιοχή Αφγανιστάν–Πακιστάν και είχε συλληφθεί, μεταφερθεί στην Τουρκία και προφυλακιστεί.