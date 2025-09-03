Τουρκία: Συνεχίζεται το «κυνήγι» της αντιπολίτευσης - Στους 15 οι συλληφθέντες δήμαρχοι του CHP

Οι τουρκικές αρχές διέταξαν την κράτηση επτά αξιωματούχων από δήμους της αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό NTV, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης καταστολής εναντίον του κύριου κόμματος που αντιτίθεται στον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Οι κρατήσεις ακολουθούν την απομάκρυνση του επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Κωνσταντινούπολης, Οζγκούρ Τσελίκ, από δικαστήριο την Τρίτη, λόγω φερόμενων παρατυπιών σε συνέδριο του CHP το 2023.

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε πέντε υπαλλήλους από το Μπεσίκτας και δύο από το Αβτζιλάρ - δήμους της μητροπολιτικής Κωνσταντινούπολης - την Τετάρτη, σύμφωνα με το NTV.

Οι δήμαρχοι του CHP αυτών των περιοχών είναι μεταξύ των 15 δημάρχων που φυλακίστηκαν στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας για φερόμενη διαφθορά που στοχεύει δήμους που διοικούνται από το CHP. Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, συνελήφθη επίσης στο πλαίσιο της καταστολής.

Το CHP αρνείται τις κατηγορίες.

Ο ηγέτης του CHP Οζγκούρ Οζέλ, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου της Τρίτης «εντελώς παράνομη», θα μιλήσει σε συγκέντρωση του κόμματος στην περιοχή Ζεϊτινμπουρνου της Κωνσταντινούπολης το βράδυ της Τετάρτης.

Η απόφαση για το συνέδριο του CHP στην Κωνσταντινούπολη το 2023 θα μπορούσε να επηρεάσει ένα άλλο δικαστήριο στην πρωτεύουσα Άγκυρα, το οποίο αναμένεται να αποφανθεί σε ξεχωριστή υπόθεση στις 15 Σεπτεμβρίου, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνση του Οζέλ από τη θέση του.

Σε αυτή την υπόθεση, το δικαστήριο εξετάζει φερόμενες διαδικαστικές παρατυπίες στο 38ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος το 2023.