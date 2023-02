Συνάντηση Μπλίνκεν - Ερντογάν κεκλεισμένων των θυρών

Συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών, πραγματοποίησαν ο υπουργός Εξωτερικών την ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Θεσμικά δεν δόθηκε κοινή συνέντευξη τύπου, ούτε υπήρξαν δηλώσεις στον Τύπο.

President @RTErdogan received United States (US) Secretary of State Antony Blinken at Esenboğa Airport's Grand Honor Hall. pic.twitter.com/UwoNDVrf6R