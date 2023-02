Στην Άγκυρα ο Μπλίνκεν: Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε λίγο πριν από τις 11:30 ώρα Ελλάδας τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στη Μεγάλη Αίθουσα Τιμών του αεροδρομίου Εσένμπογκα, στην Άγκυρα.

Μάλιστα, ο λογαριασμός του Γραφείου Τύπου της τουρκικής Προεδρίας ανήρτησε στο twitter μια φωτογραφία από τη συνάντηση των κ.κ. Ερντογάν και Μπλίνκεν.

President @RTErdogan received United States (US) Secretary of State Antony Blinken at Esenboğa Airport's Grand Honor Hall. pic.twitter.com/UwoNDVrf6R