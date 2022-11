Ο Μπάιντεν επανέλαβε τη στήριξη του για την προμήθεια των F-16

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Μπαλί της Ινδονησίας, σύμφωνα με το γραφείο του Ερντογάν και πλάνα από τη συνάντηση στην τουρκική κρατική τηλεόραση TRT.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, οι δύο άνδρες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων εμπορίου και ασφαλείας. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι ο Μπάιντεν εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τα θύματα της βομβιστικής ενέργειας στην Κωνσταντινούπολη και δήλωσε ότι η κυβέρνηση του θα συνεχίσει να στηρίζει την Τουρκία στην προσπάθεια της να προμηθευτεί F-16 από τις ΗΠΑ.

Θυμίζουμε ότι χθες ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Σουλεΐμάν Σοϊλού, δήλωσε ότι δεν θα γίνουν δεκτά τα συλλυπητήρια της Ουάσινγκτον για τα θύματα της βομβιστικής επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

