Τουρκία: Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν διόρισε σήμερα ως νέο υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας τον Ακίν Γκιουρλέκ, τον επικεφαλής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης ο οποίος προχώρησε στη σαρωτική καταστολή του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, προκαλώντας σφοδρές επικρίσεις.

Μετά το διορισμό του ως επικεφαλής της εισαγγελίας το 2024, ο Γκιουρλέκ επέβλεψε μια σειρά από συλλήψεις και απαγγελίες κατηγοριών με στόχο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), καθώς και έρευνες σε βάρος του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου

Εκατοντάδες μέλη του κόμματος και αιρετοί αξιωματούχοι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της σαρωτικής καταστολής, για την οποία διατυπώνονται πολλές κατηγορίες ότι έχει πολιτικά κίνητρα, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται.

Η αντιπρόεδρος του CHP Γκιούλ Τσιφτσί έγραψε στο X πως ο διορισμός του Γκιουρλέκ είναι μια «φανερή ανταμοιβή για τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησε εναντίον του κόμματός μας».

Ο διορισμός του Γκιουρλέκ από τον Ερντογάν ως αντικαταστάτη του Γιλμάζ Τουντς είναι ο πρώτος κυβερνητικός ανασχηματισμός από τις τελευταίες εκλογές στα μέσα του 2023. Ανακοινώθηκε μέσω της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι ο Ερντογάν διόρισε τον επαρχιακό κυβερνήτη του Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργό Εσωτερικών, αντικαθιστώντας τον Αλί Γερλίκαγια.

Δεν γνωστοποιήθηκε ο λόγος για τον ανασχηματισμό.