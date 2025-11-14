Τουρκία: Πάνω από 2.800 αγελάδες παραμένουν εγκλωβισμένες σε πλοίο - Τουλάχιστον 58 έχουν πεθάνει και 140 έχουν γεννήσει (vid)

Τουλάχιστον 58 αγελάδες πέθαναν πάνω στο πλοίο που έχει μπλοκαριστεί στα ανοιχτά της Τουρκίας ενώ δεκάδες άλλες γέννησαν εν πλω, σύμφωνα με το Ίδρυμα για την Ευημερία των Ζώων (AWF).

«Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ανησυχητικές λεπτομέρειες. 58 βοοειδή πέθαναν στο ταξίδι από την Ουρουγουάη μέχρι την Τουρκία (…) Τουλάχιστον 140 αγελάδες γέννησαν εν πλω», ανέφερε το AWF.

«Τα ζωντανά νεογέννητα βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση» λόγω του μεγάλου αριθμού των αγελάδων στο πλοίο και «είναι πολύ πιθανόν τα περισσότερα μοσχαράκια να πεθάνουν», πρόσθεσε.

Balıkesir açıklarında demirleyen Spiridon-II isimli gemi yem, saman ve su takviyesi için Bandırma Çelebi limanına yanaştığında endişe verici görüntüler kaydedildi.



İneklerin susuzluktan boruları yalamaya başladığı görüldü.



Η οργάνωση κάλεσε τις τουρκικές αρχές να επιτρέψουν αμέσως την αποβίβαση των ζώων, αλλά δεν έχει λάβει απάντηση.

Το φορτηγό πλοίο Spiridon II έχει ρίξει άγκυρα στα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα (Πάνορμος) από τις 21 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, απαγορεύτηκε να ξεφορτώσει επειδή δεν διαθέτει τα κατάλληλα υγειονομικά και εμπορικά έγγραφα.

Από τις 19 Σεπτεμβρίου, όταν απέπλευσε από την Ουρουγουάη, οι αγελάδες έχουν παραμείνει πάνω στο πλοίο. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως ο ιστότοπος HarberDenizde, αναφέρουν ότι έντονη δυσωδία αναδίδεται από το πλοίο.

Οι εξαγωγείς αμφισβητούν την απόφαση της τουρκικής κτηνιατρικής υπηρεσίας και έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με την κυβέρνηση.