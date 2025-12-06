Deutsche Welle

Για άλλη μια φορά στο επίκεντρο ενδιαφέροντος ο Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία, μεγαλοεπιχειρηματίας και στενός φίλος του προέδρου Τραμπ.

Αυτή τη φορά οι χθεσινές δηλώσεις του αφορούσαν το πώς θα κοπεί ο γόρδιος δεσμός της απαγόρευσης, που ισχύει για την αγορά από την Τουρκία αμερικανικών μαχητικών F-35 stealth, λόγω της προμήθειας από την Άγκυρα, πριν από μια δεκαετία, των ρωσικών πυραύλων S-400.

Δηλώσεις Μπάρακ στο Φόρουμ της Ντόχα

Για τον Τομ Μπάρακ, ο οποίος μίλησε στο ετήσιο διπλωματικό Φόρουμ της Ντόχα στο Άμπου Ντάμπι, η επίλυση του θέματος πλησιάζει. Η Τουρκία είναι πιο κοντά στην απομάκρυνση του ρωσικού συστήματος S-400 και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιλύσει προβλήματα και να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει αμερικανικά αεροσκάφη F-35, είπε ο Αμερικανός πρέσβης: «Πεποίθησή μου, είπε είναι ότι αυτά τα ζητήματα θα επιλυθούν τους επόμενους 4-6 μήνες».

Τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά την επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, συζητήθηκε το θέμα των S-400 με τον πρόεδρο Τραμπ και υπήρχαν φήμες ότι είχαν προταθεί κάποιες λύσεις, στις οποίες είχε ανάμειξη και η Ρωσία χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια. Οι τελευταίες δηλώσεις του Μπάρακ φέρνουν και πάλι στην επικαιρότητα το θέμα με την πιθανότητα μιας λύσης πολύ σύντομα.

Έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία

Ωστόσο ο αμερικανός πρέσβης κάθε άλλο παρά αρεστός είναι σε κύκλους στην Τουρκία που βλέπουν τον Μπάρακ να ανακατεύεται σε θέματα κρατικής πολιτικής που δεν του επιτρέπει το αξίωμα του. Ο κυβερνητικός εταίρος του προέδρου Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αντέδρασε εντονότατα στη δήλωση του Μπάρακ ότι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης θα ανοίξει το 2026. Ο Μπαχτσελί χαρακτήρισε τη δήλωση παράβαση αρμοδιοτήτων. «Η απερισκεψία και η αλαζονεία τους δεν έχουν όρια», είπε ο εταίρος του προέδρου Ερντογάν.

Πάντως οι αισιόδοξες δηλώσεις Μπάρακ προς την Άγκυρα εγείρουν επίσης σοβαρές αμφιβολίες για την δυνατότητα πραγματοποίησης τους. Αναλυτές θεωρούν ότι έγιναν μάλλον ως ένδειξη καλής θέλησης προς την Άγκυρα και αποτελούν τρόπο για να διατηρούνται ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν ενώ στην πραγματικότητα, τα εμπόδια βρίσκονται στο Κογκρέσο.

Πηγή: Deutsche Welle