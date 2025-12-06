Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρουν τρόπο να άρουν τις κυρώσεις CAATSA «πολύ σύντομα», υποστήριξε, μιλώντας στο Reuters, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, υπογραμμίζοντας ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν αρχίσει να εργάζονται για το θέμα.

Η Ουάσιγκτον απέκλεισε την Άγκυρα από το προηγμένο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35 και επέβαλε τις κυρώσεις το 2020 λόγω της απόκτησης ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400. Η Τουρκία χαρακτήρισε την κίνηση άδικη και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να ξεπεράσουν το ζήτημα κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξη στο περιθώριο του Φόρουμ της Ντόχα, ο Φιντάν είπε επίσης ότι το αρχικό 28-σημείο σχέδιο της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο επικρίθηκε από το Κίεβο και τις ευρωπαϊκές χώρες, ήταν μόνο ένα «αφετηριακό σημείο» και ότι τώρα εξελίσσεται σε μια νέα μορφή.

Είπε ότι πιστεύει ότι οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ βρίσκονται «στο σωστό δρόμο» όσον αφορά τις τεχνικές διαμεσολάβησης και πρόσθεσε πως ελπίζει ότι οι δύο πλευρές δεν θα εγκαταλείψουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Φιντάν επανέλαβε επίσης την ετοιμότητα της Τουρκίας να φιλοξενήσει νέες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.