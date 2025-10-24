Τουρκία: Ο Ιμάμογλου κατηγορείται για κατασκοπεία - Συνελήφθη ιδιοκτήτης αντιπολιτευτικού καναλιού

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση, αντιμετωπίζει τώρα νέες κατηγορίες, αυτή τη φορά για κατασκοπεία.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σήμερα, Παρασκευή, σε αστυνομική έφοδο σε τηλεοπτικό δίκτυο αντιπολίτευσης και συνέλαβαν τον ιδρυτή του, δημοσιογράφο γνωστό για τις επικριτικές του θέσεις απέναντι στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ενδεχόμενες διασυνδέσεις με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον τουρκικό μέσο NTV Haber και το Turkiye Today η έρευνα της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης για κατασκοπεία αποκάλυψε ότι στο ψηφιακό υλικό του επιχειρηματία Χουσεΐν Γκιουν βρέθηκαν μυστικές στρατιωτικές πληροφορίες, φωτογραφίες διαβατηρίων ξένων πολιτών και επαφές με οργανώσεις που θεωρούνται ύποπτες. Ο Γκιουν χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως πράκτορας ξένων κρατών.

Στο πλαίσιο των νομικών διαδικασιών, ο Ιμάμογλου και άλλοι κατηγορούνται για «κατασκοπεία» και «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό το οικονομικό όφελος». Ο δήμαρχος, που είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα, οδηγήθηκε σε ανάκριση ενώ του αποστάλθηκε επίσημη επιστολή για την κατηγορία της κατασκοπείας.

Παράλληλα, η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο τηλεοπτικό δίκτυο Tele1 TV, όπου συνελήφθη ο ιδρυτής του, Μέρνταν Γιαναρντάγκ, γνωστός επικριτής της κυβέρνησης.

Μια δεύτερη έρευνα της Εισαγγελίας έδειξε ότι προσωπικά δεδομένα και στοιχεία τοποθεσίας 4,7 εκατομμυρίων χρηστών εφαρμογής του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης είχαν διαρρεύσει σε δύο ξένες χώρες.

Ο Χουσεΐν Γκιουν, που είχε συλληφθεί τον Ιούλιο για κατασκοπεία, κατηγορείται ότι συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες, επικοινωνούσε μέσω κρυπτογραφημένων τηλεφώνων και χρηματοδοτούσε εσωτερικές αναταραχές σε ξένες χώρες.

Η έρευνα αποκάλυψε φωτογραφίες στρατιωτικού υλικού, καθώς και επαφές με μέλη της οργάνωσης του Φετχιουλάχ Γκιουλέν (FETÖ) και υπαλλήλους προξενείων.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, η Εισαγγελία θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της οργάνωσης του Γκιουν ήταν η δημιουργία οικονομικού κέρδους για τη χρηματοδότηση της προεδρικής υποψηφιότητας του Ιμάμογλου.