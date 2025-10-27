Τουρκία: Νέα εντολή σύλληψης για τον Εκρέμ Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία»

Δικαστήριο στην Τουρκία εξέδωσε νέα επίσημη εντολή σύλληψης για τον φυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, με την κατηγορία της «πολιτικής κατασκοπείας», όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, εντείνοντας την εκστρατεία καταστολής κατά της αντιπολίτευσης.

Ο Ιμάμογλου, βασικός αντίπαλος του προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο, εν αναμονή δίκης για ξεχωριστές κατηγορίες διαφθοράς, ενώ τον Ιούλιο καταδικάστηκε εκ νέου σε ποινή φυλάκισης για εξύβριση και απειλή κατά του εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ιμάμογλου αρνείται όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Αρνήθηκε επίσης τη νέα κατηγορία κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας την Κυριακή, ενώ σε δήλωσή του μέσα από τη φυλακή την Παρασκευή τόνισε:

«Μια τέτοια συκοφαντία, ψέμα και συνωμοσία δεν θα περνούσε ούτε από το μυαλό του ίδιου του διαβόλου! Αντιμετωπίζουμε μια ντροπιαστική ανηθικότητα που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με το Ανατολού, δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε τη νέα εντολή σύλληψης κατά τη διάρκεια της νύχτας για τον Ιμάμογλου και δύο ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Μερντάν Γιανταργκ, αρχισυντάκτης του τηλεοπτικού ενημερωτικού καναλιού Tele1.

Το κανάλι, το οποίο ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατασχέθηκε από το κράτος την Παρασκευή, με τις αρχές να επικαλούνται τις κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Η τελευταία δικαστική απόφαση κατηγορεί τον Ιμάμογλου ότι εμπλέκεται σε χρηματισμό για τη συγκέντρωση πόρων υπέρ της προεδρικής του υποψηφιότητας και σε πράξεις κατασκοπείας με σκοπό την εξασφάλιση διεθνούς στήριξης, ανέφερε το πρακτορείο.

Εκατοντάδες μέλη και εκλεγμένοι αξιωματούχοι του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), αντιμετωπίζουν σειρά κατηγοριών που σχετίζονται με διαφθορά, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που το κόμμα χαρακτηρίζει πολιτικά υποκινούμενη και αντιδημοκρατική.

Το CHP απορρίπτει τις κατηγορίες περί διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν πολιτικό εργαλείο της κυβέρνησης για την εξουδετέρωση εκλογικών αντιπάλων του Ερντογάν - κατηγορία που η κυβέρνηση απορρίπτει.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση είχε μια ανάσα ανακούφισης την Παρασκευή, όταν άλλο δικαστήριο απέρριψε προσφυγή που ζητούσε την απομάκρυνση του ηγέτη του CHP και την ακύρωση του συνεδρίου του κόμματος του 2023.