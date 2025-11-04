Τουρκία: Μήνυμα Οτσαλάν για δράση με σοβαρότητα και υπευθυνότητα

Ο φυλακισμένος ηγέτης των Kούρδων ανταρτών Αμπντουλάχ Οτσαλάν καλεί σε δράση με «σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης» για να έρθει σε πέρας η τρέχουσα ειρηνευτική διαδικασία με την Τουρκία, σε μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από Τούρκους βουλευτές.

«Για να περάσουμε σε μια θετική φάση, είναι ουσιώδες καθένας να δράσει με ευαισθησία, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης», γράφει ο ιστορικός ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), τον οποίο επισκέφθηκε χθες, Δευτέρα, αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού κόμματος DEM.

Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος το Φεβρουάριο κάλεσε το κίνημά του να διαλυθεί, κρατείται από το 1999 σε απομόνωση στο νησί φυλακή του Ιμραλί, στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης.

Το PKK ανακοίνωσε στις 26 Οκτωβρίου την αποχώρηση προς το βόρειο Ιράκ των τελευταίων μαχητών του που ήταν παρόντες στην Τουρκία, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο η Άγκυρα.

Στη διάρκεια τελετής τον Ιούλιο, περίπου τριάντα ένστολοι μαχητές είχαν κάψει συμβολικά τα όπλα τους.

Το φιλοκουρδικό κόμμα, τρίτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο, ζητάει «να περάσουμε στη δεύτερη φάση, δηλαδή στο νομικό και το πολιτικό στάδια».

«Καταβάλλουμε προσπάθειες για να αναπτύξουμε μια θετική φάση και όχι μια καταστροφική και αρνητική φάση», συνεχίζει ο Οτσαλάν.

«Η ολοκλήρωση του κουρδικού φαινομένου σε όλες τις διαστάσεις του μέσα στο νομικό πλαίσιο της Δημοκρατίας και μια σταθερή διαδικασία μετάβασης πρέπει να αποτελέσουν το θεμέλιο», γράφει.

Μια διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή σχεδιάζει από τον Αύγουστο αυτή τη μετάβαση προς την ειρήνη. Θα πρέπει κυρίως να αποφασίσει για την τύχη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν και για ενδεχόμενες εγγυήσεις ασφαλείας για τους μαχητές του.

Η απελευθέρωση του 76χρονου Κούρδου ηγέτη βρίσκεται στο κέντρο των αιτημάτων του PKK. Το Σεπτέμβριο του επετράπη για πρώτη φορά σε έξι χρόνια να συναντηθεί με τους δικηγόρους του.

Σύμφωνα με αναλυτές, το PKK είναι εξασθενημένο από δεκαετίες αντάρτικου που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 50.000 ανθρώπους, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Και η κουρδική κοινότητα, η οποία αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 20% του τουρκικού πληθυσμού των 86 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι εξαντλημένη από τη μακροχρόνια σύγκρουση.

Ο Μπαχτσελί κάνει λόγο για αποφυλάκιση του Ντεμιρτάς, πρώην ηγέτη του φιλοκουρδικού κόμματος

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος εθνικιστής ηγέτης Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο κύριος κοινοβουλευτικός σύμμαχος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε σήμερα ότι «θα ήταν ευεργετικό» να αποφυλακισθεί ο πρώην ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος Σελαχατίν Ντεμιρτάς.

Η αιφνιδιαστική αυτή δήλωσή του σε δημοσιογράφους έξω από το κοινοβούλιο έγινε ένα χρόνο αφού ο Μπαχτσελί είχε ζητήσει να αρχίσει ειρηνευτική διαδικασία με το εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Έκτοτε οι μαχητές του PKK αποφάσισαν να αφοπλισθούν και να διαλυθούν.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έχει αποφανθεί δύο φορές για την υπόθεση Ντεμιρτάς λέγοντας ότι τα δικαιώματά του παραβιάσθηκαν - όμως η κυβέρνηση του Ερντογάν αγνοεί εδώ και χρόνια τις εκκλήσεις του δικαστηρίου για την άμεση απελευθέρωσή του.

Η τελευταία προσφυγή της Τουρκίας κατά της απόφασης του ΕΔΔΑ απορρίφθηκε χθες, Δευτέρα.

Όταν ερωτήθηκε σχετικά με την τελική απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση, ο Μπαχτσελί είπε στους δημοσιογράφους: «Η νομική οδός έχει ολοκληρωθεί. Η απελευθέρωσή του θα ήταν ευεργετική για την Τουρκία».

Το φιλοκουρδικό αντιπολιτευόμενο κόμμα DEM, το οποίο ονομαζόταν HDP όταν ήταν ηγέτης του ο Ντεμιρτάς, παραμένει το τρίτο μεγαλύτερο στο κοινοβούλιο.