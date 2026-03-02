Τουρκία: Μέχρι τις 6 Μαρτίου η αναστολή πτήσεων λόγω Ιράν - Εγκλωβισμένα αεροσκάφη στην Τεχεράνη

Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις προς το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναστέλλονται έως τις 3 Μαρτίου.

Ενώ οι πτήσεις προς Ιράν, Ιράκ, Συρία, Λίβανο και Ιορδανία μέχρι τις 6 Μαρτίου.

Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε και σε αεροπλάνα της Turkish Airlines και της Pegasus Airlines, που έχουν εγκλωβιστεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης, σημειώνοντας ότι αυτά τα αεροπλάνα θα συνεχίσουν να μεταφέρουν επιβάτες πίσω στην Τουρκία μόλις ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος.

