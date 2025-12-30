Τουρκία και Ισπανία υπογράφουν συμφωνία ύψους 2,6 δισ. ευρώ για 30 εκπαιδευτικά αεροσκάφη

Συμφωνία ύψους 2,6 δισ. ευρώ (3,06 δισ. δολάρια) υπέγραψαν η Τουρκία και η Ισπανία για την προμήθεια 30 ελαφρών εκπαιδευτικών αεροσκαφών από την Turkish Aerospace Industries από το 2028, ανακοίνωσε την Τρίτη η τουρκική αρχή αμυντικής βιομηχανίας.

Όπως αναφέρει το Reuters, η τουρκική εταιρεία και η Airbus AIR.PA υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας τον Ιούλιο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την προμήθεια. Η τελική συμφωνία σηματοδοτεί την πρώτη πώληση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους HURJET στο εξωτερικό.

Η Turkish Aerospace Industries θα εξάγει αεροσκάφη HURJET από το 2028 έως το 2036, ανέφερε η αρχή σε δήλωση, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα ανοίξει επίσης το δρόμο για βαθύτερη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, Τουρκίας και Ισπανίας.

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα πακέτο εξαγωγών υψηλής προστιθέμενης αξίας και πολυδιάστατο για την αμυντική βιομηχανία», δήλωσε ο Χαλούκ Γκόργκουν, πρόεδρος της αρχής.

Ανέφερε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει εξαγωγές HURJET, μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική εκπαίδευσης, υποδομές συντήρησης και μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή υποστήριξη.

Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει ενισχύσει την αμυντική της βιομηχανία και έχει μειώσει την εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές. Εργάζεται για την παραγωγή του πρώτου της εγχώριου μαχητικού αεροσκάφους, του KAAN, και ενός συστήματος αεροπορικής άμυνας με την ονομασία «Steel Dome».

Τα τελευταία χρόνια, η Άγκυρα έχει καταστεί ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς και εξαγωγείς drones.