Τουρκία και Αίγυπτος συζητούν για την εκεχειρία στη Γάζα και την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Αιγύπτου θα συζητήσουν την εκεχειρία στη Γάζα και τις διεθνείς προσπάθειες ανοικοδόμησης του παλαιστινιακού θύλακα μετά το τέλος του πολέμου, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη στην Άγκυρα, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, υπήρξε μία από τις πιο έντονες επικρίτριες του Ισραήλ για τη διετή στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα, την οποία έχει χαρακτηρίσει γενοκτονία - ισχυρισμό που το Ισραήλ απορρίπτει. Μαζί με την Αίγυπτο και το Κατάρ, η Άγκυρα έχει συμβάλει στη διαμεσολάβηση της εύθραυστης εκεχειρίας, αποκτώντας ρόλο κρίσιμου παράγοντα και δεσμευόμενη να παρακολουθεί αυστηρά την εφαρμογή της συμφωνίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, θα υποδεχθεί τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπάντρ Αμπντελατί, για συνομιλίες σχετικά με τις επόμενες φάσεις της εκεχειρίας που διαμεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Φιντάν, όπως αναφέρεται, θα τονίσει ότι η παλαιστινιακή πλευρά τηρεί τους όρους της εκεχειρίας και διαχειρίζεται τη διαδικασία με θετικό τρόπο. Θα επισημάνει επίσης την ανάγκη η διεθνής κοινότητα να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας, επαναλαμβάνοντας την προσφορά της Τουρκίας να διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας του Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι η τελευταία καθυστερεί την επιστροφή των σορών των ομήρων.

Κατόπιν παρακίνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η Τουρκία έχει πολλάκις εκφράσει την επιθυμία της να συμμετάσχει σε διεθνείς ομάδες παρακολούθησης της εφαρμογής της εκεχειρίας, συμπεριλαμβανομένης μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, για τη δημιουργία της οποίας επιδιώκεται ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ, ωστόσο, έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Γάζα, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή.

Οι δύο υπουργοί θα πραγματοποιήσουν επίσης την πρώτη συνεδρίαση της Μικτής Ομάδας Σχεδιασμού Τουρκίας - Αιγύπτου, όπως ανέφερε η ίδια πηγή. Η συνάντηση θα συγκεντρώσει αξιωματούχους των δύο χωρών για να προετοιμάσουν ανώτατες συνομιλίες στο Κάιρο το επόμενο έτος, στο πλαίσιο συμφωνίας που υπογράφηκε πέρυσι.

Η Άγκυρα έχει επαναλάβει την εκτίμησή της προς την Αίγυπτο για τον καθοριστικό ρόλο της στη διανομή και διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Η Τουρκία έχει αποστείλει χιλιάδες τόνους ανθρωπιστικού υλικού και έχει προσφερθεί να βοηθήσει τη Χαμάς στην εύρεση σορών Ισραηλινών ομήρων, στο πλαίσιο των όρων της συμφωνίας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, υπουργοί από επτά μουσουλμανικές χώρες συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσουν την κατάσταση στη Γάζα, χωρίς τη συμμετοχή της Αιγύπτου.

Ο Φιντάν είχε επίσης επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, με αντικείμενο τη Συρία και τη Γάζα, όπου - όπως δήλωσε ο ίδιος - συζητήθηκαν τα επόμενα πιθανά βήματα στην εφαρμογή της εκεχειρίας.