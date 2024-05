Τουρκία - Ισραήλ: Πού οδηγεί η αναστολή των εμπορικών σχέσεων

Κανείς δεν γνωρίζει τις επόμενες κινήσεις του Ισραήλ έπειτα από την απόφαση της Τουρκίας να διακόψει πλήρως τις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές αξίας περίπου 7 δισ. δολαρίων ετησίως.

Αν και ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Κατς εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του την Πέμπτη χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν δικτάτορα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «έτσι συμπεριφέρεται ένας δικτάτορας, αγνοώντας τα συμφέροντα του τουρκικού λαού και των Τούρκων επιχειρηματιών, αδιαφορώντας για τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες», αναλυτές κάνουν λόγο για αβεβαιότητα σε ότι αφορά επόμενες ενέργειες των δύο πλευρών.

.@RTErdogan is breaking agreements by blocking ports for Israeli imports and exports. This is how a dictator behaves, disregarding the interests of the Turkish people and businessmen, and ignoring international trade agreements. I have instructed the Director General of the…