Ερντογάν: Αναστείλαμε το εμπόριο με το Ισραήλ για να αναγκαστεί να δεχθεί την εκεχειρία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι η αναστολή των εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ, η οποία ανακοινώθηκε χθες, έχει στόχο να «αναγκάσει» τη χώρα αυτή να δεχθεί μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

«Λάβαμε ορισμένα μέτρα για να αναγκάσουμε το Ισραήλ να δεχθεί μια εκεχειρία και να αυξήσει την ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται (στη Γάζα)», δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν, ενώπιον επιχειρηματιών στην Κωνσταντινούπολη.

Ο ίδιος τόνισε πως «γνωρίζουμε πολύ καλά πώς η Δύση θα μας επιτεθεί σε σχέση με αυτή την απόφαση» και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα «θα σταθεί όρθια και θα γνωρίζει ότι ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο δρόμος της υποστήριξης των καταπιεσμένων».

«Θα παρακολουθούμε τις συνέπειες του μέτρου που λάβαμε σε συνεργασία με τους κύκλους των επιχειρηματιών μας», τόνισε και διαβεβαίωσε πως «δεν επιδιώκουμε εχθρότητα ή αγώνα με καμία χώρα στην περιοχή μας. Δεν θέλουμε συγκρούσεις, αίμα και δάκρυα στη γεωγραφία μας. Θέλουμε να ζήσουμε μαζί σε ειρήνη και ευημερία»,

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, οι Τούρκοι εξαγωγείς αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές για τα προϊόντα τους, ενώ ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Ισραήλ χαρακτήρισε τον Τούρκο Πρόεδρο «δικτάτορα που ακυρώνει συμφωνίες». Αμερικανοί Γερουσιαστές ζητούν αντίποινα κατά της Τουρκίας,

Όπως είναι γνωστό, από την Πέμπτη το βράδυ η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ, αξίας περίπου 7 δισ. δολαρίων ετησίως, «μέχρι να εξασφαλιστεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», όπως δήλωσε και την Παρασκευή (03/05) ο υπουργός Τούρκος Εμπορίου, Ομέρ Μπολάτ.

«Η ασυμβίβαστη στάση του Ισραήλ και η επιδείνωση της κατάστασης στη Γάζα ώθησαν την Τουρκία να σταματήσει το εμπόριο», δήλωσε ο Μπολάτ, σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη, ανακοινώνοντας τα στοιχεία του εμπορίου του Απριλίου.

Η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, χαιρέτισε την απόφαση ως «γενναία και υποστηρικτική».

Τον περασμένο μήνα, η Τουρκία ξεκίνησε τη διακοπή των εμπορικών συναλλαγών, περιορίζοντας τις εξαγωγές χάλυβα, λιπασμάτων και καυσίμων αεροσκαφών μεταξύ 54 κατηγοριών προϊόντων, λόγω της άρνησης, όπως είπε, του Ισραήλ να επιτρέψει στην Άγκυρα να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις ρίψης βοήθειας από αέρος για τη Γάζα.

Όλες οι υπόλοιπες εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες ανήλθαν σε 5,4 δισ. δολάρια σε τουρκικές εξαγωγές και 1,6 δισ. δολάρια σε ισραηλινές εισαγωγές πέρυσι, σταμάτησαν πλήρως σήμερα.

Οι κορυφαίες τουρκικές εξαγωγές προς το Ισραήλ είναι ο χάλυβας, τα οχήματα, τα πλαστικά, οι ηλεκτρικές συσκευές και τα μηχανήματα, ενώ στις εισαγωγές κυριαρχούν τα καύσιμα με 634 εκατ. δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με τα τουρκικά εμπορικά στοιχεία.

Την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε την Πέμπτη (02/05) ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ισραήλ Κατς, στην απόφαση αυτή.

«Οι συναλλαγές εξαγωγών και εισαγωγών που σχετίζονται με το Ισραήλ έχουν σταματήσει, καλύπτοντας όλα τα προϊόντα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας.

«Έτσι συμπεριφέρεται ένας δικτάτορας, αγνοώντας τα συμφέροντα του τουρκικού λαού και των Τούρκων επιχειρηματιών, αδιαφορώντας για τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Κατς.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, τονίζει ότι ο Ερντογάν παραβιάζει τις συμφωνίες μπλοκάροντας τις ισραηλινές εισαγωγές και εξαγωγές και γνωστοποιεί ότι έδωσε εντολή στον Γενικό Διευθυντή του να συνεργαστεί άμεσα με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην κυβέρνηση για τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων για το εμπόριο με την Τουρκία, εστιάζοντας στην τοπική παραγωγή και τις εισαγωγές από άλλες χώρες. «Το Ισραήλ θα αναδυθεί με μια ισχυρή και τολμηρή οικονομία. Εμείς κερδίζουμε και αυτοί χάνουν», υπογραμμίζει.

