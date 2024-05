Τουρκία: Διακόπτει το εμπόριο με το Ισραήλ - Κατς: «Έτσι συμπεριφέρεται ένας δικτάτορας»

Την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών στην απόφαση της Τουρκίας να διακόψει από σήμερα όλες τις εμπορικές συναλλαγές από και προς το Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Bloomberg και επιβεβαίωσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα με ανακοίνωση του το Υπουργείο Εμπορίου της γείτονας χώρας, επικαλούμενο την «επιδείνωση της ανθρωπιστικής τραγωδίας» στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Οι συναλλαγές εξαγωγών και εισαγωγών που σχετίζονται με το Ισραήλ έχουν σταματήσει, καλύπτοντας όλα τα προϊόντα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας.

«Έτσι συμπεριφέρεται ένας δικτάτορας, αγνοώντας τα συμφέροντα του τουρκικού λαού και των Τούρκων επιχειρηματιών, αδιαφορώντας για τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες», έγραψε στο X ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, τονίζει ότι ο Ερντογάν παραβιάζει τις συμφωνίες μπλοκάροντας τις ισραηλινές εισαγωγές και εξαγωγές και γνωστοποιεί ότι έδωσε εντολή στον Γενικό Διευθυντή του να συνεργαστεί άμεσα με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην κυβέρνηση για τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων για το εμπόριο με την Τουρκία, εστιάζοντας στην τοπική παραγωγή και τις εισαγωγές από άλλες χώρες. «Το Ισραήλ θα αναδυθεί με μια ισχυρή και τολμηρή οικονομία. Εμείς κερδίζουμε και αυτοί χάνουν», υπογραμμίζει.

