Τουρκία για F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου: Ανοιχτή η λήψη πρόσθετων μέτρων, εφόσον χρειαστεί

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα πως αποστέλλει έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου, εν μέσω των εξελίξεων με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η Άγκυρα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για «λήψη πρόσθετων μέτρων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας:

«Στο πλαίσιο της σταδιακής προσέγγισης για την ενίσχυση της ασφάλειας της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου από σήμερα.

Πρόσθετα μέτρα θα συνεχίσουν να λαμβάνονται με βάση περαιτέρω εξελίξεις, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο».

KKTC’ye Konuşlandırılan F-16’lar ve Hava Savunma Sistemleri Hakkında Açıklama



Statement Regarding F-16s and Air Defence Systems Deployed to the TRNC#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ahMqqaGjQQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2026

Υπενθυμίζεται πως η αποστολή των τουρκικών F-16 στο ψευδοκράτος έρχεται καθώς μέσα στη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο νησί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Αντικείμενο της συνάντησης των τριών ηγετών είναι η ενίσχυση, από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους, της ασφαλείας στην περιοχή της Κύπρου και της ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.