Τουρκία για F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου: Ανοιχτή η λήψη πρόσθετων μέτρων, εφόσον χρειαστεί
AP Photo/Andreea Alexandru
AP Photo/Andreea Alexandru

Τουρκία για F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου: Ανοιχτή η λήψη πρόσθετων μέτρων, εφόσον χρειαστεί

09/03/2026 • 09:10
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
09/03/2026 • 09:10
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα πως αποστέλλει έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου, εν μέσω των εξελίξεων με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. 

Παράλληλα, η Άγκυρα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για «λήψη πρόσθετων μέτρων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας:

«Στο πλαίσιο της σταδιακής προσέγγισης για την ενίσχυση της ασφάλειας της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου από σήμερα.

Πρόσθετα μέτρα θα συνεχίσουν να λαμβάνονται με βάση περαιτέρω εξελίξεις, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο».

Υπενθυμίζεται πως η αποστολή των τουρκικών F-16 στο ψευδοκράτος έρχεται καθώς μέσα στη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο νησί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Αντικείμενο της συνάντησης των τριών ηγετών  είναι η ενίσχυση, από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους, της ασφαλείας στην περιοχή της Κύπρου και της ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.

Δείτε εδώ τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διαβάστε Περισσότερα