Λίγο πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Nα διασκεδάσει τις εντυπώσεις μετά τις δηλώσεις Ερντογάν πως ο «πρόεδρος Τραμπ απέτυχε να σταματήσει τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα» προσπαθεί η Άγκυρα, λίγο πριν τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Η παρέμβαση του Ρούμπιο ανησύχησε την Άγκυρα, που κατηγορεί τη...μεταφράστρια του Fox News.

Συγκεκριμένα, η αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου να τερματίσει τις συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μ. Ανατολή, από τον Ερντογάν, προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος και διαμήνυσε ότι ο Τραμπ παραμένει «ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη».

Ωστόσο, νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος είχε προβεί σε δηλώσεις που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο Fox News, ο Ερντογάν αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών του Τραμπ να τερματίσει τη σύρραξη στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι δεν κατάφερε να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του. Παράλληλα, άφησε αιχμές για την αμερικανική διπλωματία στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ανεπαρκή.

«Στην περίπτωση της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο μόνος ηγέτης που μπορεί πραγματικά να τερματίσει τη σύγκρουση είναι ο Τραμπ. Γι’ αυτό αφιερώνει περισσότερο χρόνο και προσπάθεια από οποιονδήποτε άλλον», είπε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο.

Συμπλήρωσε ότι, ακόμη και χώρες όπως η Τουρκία ζητούν τη συμμετοχή των ΗΠΑ στις διεθνείς κρίσεις και καταλήγουν πάντα στον Λευκό Οίκο όταν θέλουν να επιτευχθεί πρόοδος.

Rubio says Erdogan can say all he wants on Gaza and Ukraine but he will come to the White House when he wants something done and would seek Trump’s help pic.twitter.com/R2vaPxR3eM — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 23, 2025

«Αυτοί οι άνθρωποι θα πουν ό,τι θα πουν. Στο τέλος της ημέρας όμως, όλοι, όταν θέλουν κάτι να γίνει, έρχονται στον Λευκό Οίκο. Το ίδιο και ο Ερντογάν. Όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ και να διορθώσει την κατάσταση. Μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Ηγέτες παρακαλούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ για πέντε λεπτά, έστω για μια χειραψία» είπε.

Δυσαρέσκεια στην Άγκυρα: «Έγινε λανθασμένη μετάφραση στις δηλώσεις Ερντογάν»

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη cumhuriyet, οι δηλώσεις του Ρούμπιο προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια την Άγκυρα, με αποτέλεσμα το Γραφείο Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας στην Ουάσινγκτον να στέλνει «διόρθωση» στο Fox News ενόψει της σημερινής συνάντησης Ερντογάν - Τραμπ.

Η ανακοίνωση περιελάμβανε τα εξής:

«Η απάντηση του προέδρου Ερντογάν σε ερώτηση σχετικά με τον τερματισμό των πολέμων χάθηκε στη μετάφραση. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε τις σημαντικές προκλήσεις και τα κόστη που συνεπάγεται ο τερματισμός των πολέμων και επαίνεσε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ σε αυτό το ζήτημα».

Από πλευράς του, ο Μπρετ Μπάιερ, που παρουσίασε το πρόγραμμα με τον Ερντογάν και μετέδωσε επίσης την ανακοίνωση του Γραφείου Επικοινωνίας, δήλωσε: «Ο πρόεδρος της Τουρκίας ήθελε να ξεκαθαρίσει αυτές τις παρατηρήσεις πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Το Fox News παραμένει στη θέση του για την ακρίβεια της μετάφρασής μας».