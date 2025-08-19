Τουρκία: Πυρπολήθηκε αυτοκίνητο έξω από το Κοινοβούλιο πριν από τη συνεδρίαση για τον αφοπλισμό του PKK (vid)

Ένα αυτοκίνητο πυρπολήθηκε κοντά στο κοινοβούλιο της Τουρκίας την Τρίτη, λίγες ώρες πριν οι οικογένειες ορισμένων εκ των θυμάτων του PKK απευθυνθούν σε μια επιτροπή που επιβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Το PKK ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα αφοπλιστεί και θα διαλυθεί ενώ μια κοινοβουλευτική επιτροπή συστάθηκε αυτόν τον μήνα για να χαράξει μια πορεία προς μια διαρκή ειρήνη, η οποία θα είχε απήχηση και στο γειτονικό Ιράκ και τη Συρία.

Το λευκό Renault Toros κάηκε για λίγο έξω από την κεντρική πύλη του κοινοβουλίου το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με εικόνες από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας άνδρας που συνελήφθη για την πυρπόλησή του υπέφερε από ψυχολογικά προβλήματα και είχε επίσης προηγούμενο ποινικό μητρώο, δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι το έκανε για να διαμαρτυρηθεί για τους κανονισμούς φορολογικών κινήτρων για τα παλιοσίδερα.

Τη δεκαετία του '90, κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο αιματηρές φάσεις της σύγκρουσης του PKK, τα Renault Toros έγιναν διαβόητα στην κυρίως κουρδική νοτιοανατολική περιοχή, όπου συνδέθηκαν με απαγωγές και εξωδικαστικές δολοφονίες που αποδίδονταν σε ομάδες που συνδέονται με το κράτος.

🇹🇷🔥On August 19, 2025, an unknown person set fire to a white Renault car in front of the Turkish National Assembly (TBMM) in Ankara. The incident occurred near the Çankaya Gate of the parliament, before a scheduled committee meeting. pic.twitter.com/phm4lP3wPf — Argonaut (@FapeFop90614) August 19, 2025

Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις μάχες που διήρκεσαν πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Οι οικογένειες του προσωπικού ασφαλείας και των πολιτών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση πρόκειται να μιλήσουν στην κοινοβουλευτική επιτροπή την Τρίτη, με ορισμένους να αναμένεται να αμφισβητήσουν την ειρηνευτική προσπάθεια.

Το PKK χαρακτηρίζεται τρομοκρατική ομάδα από την Τουρκία και τους δυτικούς συμμάχους της.

Ο φυλακισμένος ηγέτης του, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, το προέτρεψε να τερματίσει την εξέγερση και ορισμένα μέλη έκαψαν τα όπλα τους τον περασμένο μήνα σε μια τελετή στο βόρειο Ιράκ - όπου βρίσκονται τώρα - σηματοδοτώντας ένα συμβολικό πρώτο βήμα.