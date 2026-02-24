Τουρκία: Έτοιμη να υπογράψει ενεργειακή συμφωνία με τις ΗΠΑ ύψους $500 δισ. με άρση κυρώσεων για τα F-35

Η Τουρκία φέρεται να προετοιμάζεται να υπογράψει μια συμφωνία 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας, με αντάλλαγμα την έγκριση από την Ουάσιγκτον της αγοράς αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35, όπως μετέδωσε την Τρίτη το ΣΚΑΪ.

Πιθανή ημερομηνία υπογραφής θεωρείται 7-8 Ιουλίου στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα που επικαλείται τουρκικά media, στόχος είναι η Τουρκία να καταστεί ενεργειακός κόμβος της Ευρώπης, με κοινές έρευνες σε τουρκικά ύδατα, καθώς και σε Συρία και Λιβύη.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής της Sozcu Εκρέμ Ατσικέλ:

«Μιλάμε για μια συμφωνία 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Για αυτό λέμε "σε αγαπάμε ηγέτη μας Τραμπ". Το σχέδιο το αποκαλούν "σχέδιο ενεργειακής στρατηγικής". Aυτό το σχέδιο προβλέπει πετρέλαιο, φυσικό αέριο και εταιρική σχέση».

«Θα αρθούν οι κυρώσεις CAATSA (πακέτο κυρώσεων από τις ΗΠΑ που ψηφίστηκε το 2017) μαζί και οι υπόλοιπες κυρώσεις. Οι κυρώσεις CAATSA εφαρμόζονται στους εχθρούς των ΗΠΑ, επειδή αγοράσαμε S-400. Xάσαμε και τα F-35 μαζί με τα χρήματά μας και τώρα περιμένουμε την υπογραφή του Τραμπ μήπως τα πάρουμε. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας ΗΠΑ-Toυρκίας λέγεται πως μπορεί να υπογραφεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου».

Milliyet: Η Τουρκία αυξάνει σε 56 τα μαχητικά Eurofighter που θα αποκτήσει

Την ίδια στιγμή, η τουρκική εφημερίδα Milliyet αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της πως η Τουρκία αυξάνει σε 56 τα μαχητικά Eurofighter που θα αποκτήσει έως το 2032, ενώ αρχικός στόχος ήταν τα 44 μαχητικά.

Το Κατάρ θα δώσει 24 αντί 12 Eurofighter με ικανότητα εκτόξευσης πυραύλων Meteor, με τους Τούρκους πιλότους να εκπαιδεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.