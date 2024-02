Τουρκία: Εργάτες παγιδεύτηκαν μετά την κατολίσθηση σε χρυσωρυχείο (vid)

Τουλάχιστον εννέα εργάτες έχουν παγιδευτεί μετά από κατολίσθηση σε ένα ορυχείο χρυσού στην ανατολική Τουρκία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Συγκεκριμένα, η κατολίσθηση στο ορυχείο Copler συνέβη στις 2:30 μ.μ. κοντά στην πόλη Ilic στην ορεινή επαρχία Erzincan της Τουρκίας. Πλάνα που φαίνεται να τραβήχτηκαν από έναν εργαζόμενο που βρισκόταν κοντά έδειχναν ένα τεράστιο κύμα χώματος να ορμά σε μια ρεματιά, καταπνίγοντας τα πάντα στο πέρασμά του.

A gold mine collapsed in eastern #Turkey



There is no data on possible victims yet, but there is information that some of the workers remained under the rubble. Rescuers have already started a search operation. pic.twitter.com/CNskCOSf47